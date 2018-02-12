المصنع "الجزائري- التركي"بغليزان يدخل مرحلة الانتاج قريبا





أكد الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنسيج و الجلود (جيتكس) صالح مالك أن مصنع غزل القطن و النسيج الكائن بولاية غليزان والمنجز في إطار شراكة جزائرية - تركية سيدخل مرحلة الانتاج في بداية شهر مارس المقبل. وأوضح مالك في تصريح له أن طاقة إنتاج هذا المصنع تقدر بـ 9000 طن سنويا ويدخل ضمن مشروع مركب يتكون من 8 مصانع مدمجة للإنتاج وذلك في إطار مشروع مشترك "تايال" تتشكل من شعبيتن لمجمع النسيج و الجلود "جيتكس" والشركة القابضة "مدار " إلى جانب الشركة التركية "انترتاي". وفضلا عن هذا المصنع لغزل القطن و النسيج - يضيف مالك - سيكون المركب مشكل من مصانع لحياكة الأقمشة و المعالجة و صناعة الملابس الجاهزة و صناعة وتسويق مستلزمات الملابس و وضع اللمسات الأخيرة و التبييض و الصباغة. ويمتد المشروع على مرحلتين: الأولى و التي سيتم الانتهاء منها خلال نهاية العام الجاري تتعلق بإنجاز 8 مصانع مدمجة كليا و مركز أعمال و مدرسة للتكوين في مهن الحياكة و صناعة الملابس الجاهزة بطاقة استيعاب تقدر ب 500 متربص للدورة بالإضافة الى مجمع سكني للعمال، هذا وتطمح مؤسسة النسيج وتفصيل الألبسة بغليزان "بوم" للإستثمار في هذه الشراكة و الاستفادة من الخبرة التركية.

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