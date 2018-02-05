المدينة الجديدة لحاسي مسعود: إطلاق نداء للمتعاملين الاقتصاديين للاستثمار

- تم توجيه دعوة للمستثمرين و المرقيين العقاريين من القطاعين العام والخاص المهتمين بصفقات الامتياز الخاصة بالأراضي في المدينة الجديدة لحاسي مسعود ومنطقة النشاط اللوجستي التابعة لها لإنجاز واستغلال المشاريع الاستثمارية و تجدر الاشارة ان هذه الدعوة تم اطلاقها عن طريق الصحافة من طرف وزارة الطاقة بصفتها صاحب المشروع ومؤسسة المدينة الجديدة لحاسي مسعود (صاحب المشروع المنتدب).

كما تشير الدعوة أنه و بالنسبة للأحياء ذات الأولوية في مدينة حاسي مسعود الجديدة، فإن انجاز واستغلال المشاريع الاستثمارية يتعلق بإنجاز مركز تسوق والفندقة والمدينة والمكاتب الإداريةي والترقية العقارية (السكن الجماعي وشبه الجماعي و الفردي والمختلطة).

أما بالنسبة للموقع ذو الأولوية في منطقة "زال" فإن انجاز واستغلال المشاريع الاستثمارية يتعلق بقطاعات الخدمات اللوجستية والمناولة والتخزين والنقل والخدمات ذات الصلةي والطاقات الجديدة والمتجددة، والصناعة الصيدلانية، والمواد الغذائية الزراعية، ومواد البناء والكيمياءي ومستحضرات التجميل والنظافة، والإلكترونياتي والكهرباء والأجهزة المنزلية، وكذلك الخشب والورق المقوى والطباعة.

ويتعلق الامر أيضا بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والتجارة والتوزيع والتعدين ونشاطات الحديد والصلب والمنسوجات والملابس والأحذية والآلات والمعدات السيارات والبلاستيك والمطاط والخدمات والشركات ومراكز البحوث والتنمية والحرف اليدوية أيضا.

وتقع مدينة حاسي مسعود الجديدة على مسافة 80 كم من ورقلة ي وتوقرتي وحاسي مسعود و هي مصممة لاستيعاب 80.000 نسمة.

وقد تم تجهيز هذه المدينة بشبكة من الطرق والشبكات المختلفة (الكهرباء والماء والغاز والصرف الصحي والاتصالات ...) و يعبرها الطريق الوطني رقم 3 وخط السكك الحديدية الذي هو في طور الانجاز و الذي سيربط تقرت بحاسي مسعود.

ووفقا لإنشاء مدينة حاسي مسعود الجديدة، فإنها توفر بيئة معيشية ذات جودة والسلامة والراحة الحضرية والجاذبية من خلال نوعية مرافقها وتنوع برنامجها الحضرية، فضلا عن أنشطتها ومخططها العمراني و ايضا نشاطاتها الصناعية واللوجستية المتوقعة على مستوى "الزال" التي تقع على بعد حوالي 2 كم.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية بناء هذه المدينة الجديدة تنقسم في مراحلتها الأولى الى عدة مراحل: المرحلة الأولىي التي تمتد من عام 2014 إلى عام 2018، تشمل على وجه الخصوص انجاز اشغال البناء والمعدات التي تسمح باستيعاب 45.000 نسمة .

فيما تشهد المرحلة الثانية (2019-2020) إنجاز جميع المعدات لرفع طاقة الاستقبال الى 000 67. نسمة.

اما بخصوص المرحلة الثالثة من المشروع (2021-2030) فمن المنتظر أن تصل طاقة استيعاب المدينة الى 80.000 نسمة.

وتعد مدينة حاسي مسعود الجديدة مدينة لدعم التنمية المستدامة للنسيج الاقتصادي للمنطقة لضمان خلق نحو 40.000 منصب شغل.

و تتربع على مساحة قدرها 4.483 هكتار منها 3.205 هكتار تشمل المحيط العمراني وتهيئة المدينة و 1.161 هكتار تحتضن محيط التمديد المستقبليي مع العلم أن الوظائف الأساسية للمدينة الجديدة ستكون متعلقة بالنشاطات الطاقية والأكاديمية والثقافية والرياضية والترفيه.