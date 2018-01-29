الإقتصادي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
29/01/2018 12:47:00

بوعزقي: تحديث الفلاحة مرتبط بتنظيم المهن


أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري ،عبد القادر بوعزغي، أن تحديث وعصرنة القطاع يبقى مرتبطا بتنظيم المهن و الشعب الفلاحية في شكل جمعيات و تعاونيات مهنية. وأوضح الوزير في مستهل زيارة تفقد قام بها إلى ولاية أم البواقي أن الشعب الفلاحية كلما كانت منظمة في شكل جمعيات و تعاونيات كلما تساعد الإدارة والفلاح على تطوير القطاع و ذلك عن طريق-كما أضاف العمل في إطار تشاور واسع بين مختلف الشركاء و الفاعلين بما يسمح حسبه بتجسيد التضامن و توحيد الإمكانات. ولدى معاينته محيط السقي أولاد حملة ببلدية عين مليلة المتربع على 2274 هكتار و المستغل حاليا اعتبر بوعزغي أن ولاية أم البواقي التي تتوفر على أكثر من 360 ألف هكتار عبارة عن أراضي صالحة للزراعة لا يعكس إنتاجها الفلاحي هذه القدرات مقارنة كما قال بولايات أخرى لديها مساحات فلاحية أقل لكن إنتاجها الفلاحي يفوق إنتاج ولاية أم البواقي، موضحا أن ذلك يستدعي ضرورة الاستغلال الأمثل للإمكانات الفلاحية لهذه الولاية خاصة ما تعلق بتعبئة الموارد المائية الموجهة للسقي الفلاحي. وألح بوعزغي على أن تلعب الفلاحة دورها الحقيقي بهذه الولاية التي تشتهر بإنتاج الحبوب و الخضروات و التي تصلح تربتها لغرس الأشجار المقاومة لظاهرة الجفاف. وأفاد الوزير بالمناسبة بأن هدف وزارة الفلاحية و التنمية الريفية و الصيد البحري هو "التوقف قبل نهاية السنة الجارية أو السنة المقبلة كأقصى أجل عن استيراد الثوم و ذلك بانتهاج كما قال إستراتيجية في هذا الإطار بإمكان ولاية أم البواقي أن تعلب دورها فيها حيث أعطى في هذا السياق مثالا بولاية ميلة التي أصبحت لديها تجربة رائدة في إنتاج الثوم. ويواصل وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري زيارته إلى هذه الولاية بتفقده بعين مليلة حوض التوازن المائي و غابة الاستجمام بوزابين و مركب جهوي لإنتاج اللحوم الحمراء الذي دخل حيز الخدمة في نوفمبر 2017 بقدرة إنتاج تصل إلى ذبح 1200 رأس غنم و 80 رأس بقر يوميا. و يزور بوعزغي كذلك مشاريع تابعة لقطاعه ببلدية سيقوس قبل أن يضع بمدينة أم البواقي حيز الخدمة لكل من المقر الجديد لمحافظة الغابات و الحظيرة الحضرية.

 

عدد القراءات 20 مرة | قراءات اليوم 20 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

بوعزقي: تحديث الفلاحة مرتبط بتنظيم المهن

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري ،عبد القادر بوعزغي، أن تحديث وعصرنة القطاع يبقى مرتبطا بتنظيم المهن و الشعب الفلاحية في شكل
image

لوح: مسابقة جديدة للقضاة خلال أيام

كشف وزير العدل حافظ الأختام  ،الطيب لوح، عن فتح مسابقة جديدة للقضاة خلال الأيام القادمة، مؤكدا أنه يمكن استلام واستخراج سجلات الحكم بالنسبة للأحكام الصادرة
image

فــرعون: بريد الجزائر يوظف أكثر من 3500 عامل..قريبا

أعلنت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ،إيمان هدى فرعون، أمس، أن مؤسسة بريد الجزائر تنوي توظيف أكثر من 3500 عامل عبر 48 ولاية
image

أويحيى: بوتفليقة أحـد المــبادرين بالنيبـــاد ويتابع تنفيذ الآليــة

أكد  الوزير الأول ،أحمد أويحيى، بصفته ممثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قمة الاتحاد الافريقي بأن الجزائر تتقاسم ضرورة إصلاح مؤسساتي وهيكلي للاتحاد الافريقي"،
image

توقيف 12 مهربا بكل من برج باجي مختار و عين قزام

في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي امس الاحد  بكل من برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، (12) مهربا وضبطت مركبة رباعية
image

توقيف (12) مهربا وضبطت مركبة رباعية الدفع بكل من برج باجي مختار وعين قزام

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 28 جانفي 2018 بكل من برج باجي مختار وعين قزام الناحية العسكرية السادسة ، (12) مهربا وضبطت مركبة رباعية
image

زيتوني: ملف التجارب النووية "رقــــــــان" يعود للواجهة

·      اللجنة الوزارية المشتركة ستبحث قضية جماجم الشهداء أعلن وزير المجاهدين ،الطيب زيتوني، أمس، عن اقتراحات جديدة ستسلمها الجزائر للجانب الفرنسي, تتعلق  بملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات
image

سيدي السعيد: بوتفليقة وضع النقاط على الحروف حول ميثاق الشراكة

ردّ الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أمس، على الإشاعات بخصوص وضعيته الصحية والتي أكدت وفاته بفرنسا، وقال إن تفاجأ من
image

هذه تفاصيل صيغة "LPP" الموجهة للجالية

كشفت وزارة السكن، أمس، عن شروط الاكتتاب في صيغة الترقوي العمومي "أل بي بي" الموجه لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، مؤكدة أن عملية التسجيل في
image

بن مرادي : تجميد الاستيراد لا يستهدف معاقبة المواطن

 اعترف  وزير التجارة ،محمد بن مرادي، أمس، بأن نظام رخص الاستيراد أثبت محدوديته في الميدان وأن تجربة العمل به خلصت إلى أنه ليس دائما أنجع
قيم هذا المقال
0