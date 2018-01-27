مستخدمو الملاحة الجوية يستأنفون العمل





استأنف مستخدمو الملاحة التجارية في شركة الخطوط الجوية الجزائرية بطريقة عادية العمل، أمس، في مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، بعد أن شنوا إضرابا، الخميس، تضامنا مع زملاء نقابيين لهم. وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، قد أعلنت، أول أمس، عن تأجيل رحلاتها انطلاقا من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، بسبب إضراب شنّه مستخدمو الملاحة التجارية.كما أعلنت الشركة في حدود الساعة السادسة مساء، عبر مكبرات الصوت بمطار الجزائر هواري بومدين أنه "نظرا للحركة الاحتجاجية لمستخدمي الملاحة التجارية، تعلن الخطوط الجوية الجزائرية عن تأخير رحلاتها وتعتذر لزبائنها على هذا الإزعاج". وكان مستخدمو الملاحة التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قد شنوا،حركة إضراب تضامنا مع زملائهم المعنيين بالعقوبات المتخذة من قبل المديرية العامة للشركة بسبب التحريض على تنظيم إضراب "غير قانوني".وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت عن اتخاذها "إجراءات إدارية" ضد سبعة أشخاص قاموا بالتحريض على إضراب مستخدمي الملاحة التجارية الاثنين الماضي. وأكد مسؤول بذات الشركة أن الخطوط الجوية الجزائرية قامت "بتعليق علاقة العمل مع هؤلاء الأشخاص السبعة في انتظار الحكم القضائي".

عدد القراءات 15 مرة | قراءات اليوم 15 مرة