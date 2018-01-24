الإقتصادي
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24/01/2018 12:57:00

مرموري: لا يوجد تنافس في الاستثمارات


أكد وزير السياحة والصناعة  التقليدية ،حسان مرموري، أن الجزائر تتوفر على منتوجات سياحية غير  أنه لا يوجد تنافس في الاستثمارات ما انعكس سلبا على الأسعار. وأوضح الوزير في ندوة صحفية نشطها بالمركز الوطني للرياضة و الترفيه لتكجدة  ختاما لزيارته لولاية البويرة أين تفقد جملة من المشاريع التابعة لقطاعه "أن ارتفاع  أسعار الضيافة والإقامة السياحية في الجزائر يخضع لمبدأ العرض والطلب"، مضيفا أنه" لدينا  منتوج سياحي لكن ليس هناك منافسة حتى تصبح هذه الأسعار معقولة لدى الجميع" ، وتضاف إلى ذلك المسافات الطويلة بين مختلف المراكز السياحية في الجزائري، معربا عن أسفه لانعدام الاستثمار في قطاع السياحة على الرغم  من الحاجة والاستعداد الذي أبداه بعض الشركاء الاقتصاديين. وأكد مرموري على أهمية تنوع الإمكانات السياحية في  الجزائر التي تتطلب مزيدا من الاستثمارات لتطوير السياحة والاقتصاد الوطني، معربا عن أسفه لانخفاض مساهمة السياحة (بمعدل 2ر1 بالمائة) في النمو  الاقتصادي للبلاد. و في ولاية البويرة فان المعدل المحقق إلى غاية يومنا هذا  يتجاوز المعدل الوطني حيث بلغ 7 في المائة،  حسبما أشار إليه مرموري خلال  هذه الندوة الصحفية. وتتوفر البويرة في الوقت الحالي من حيث السعة على 1200 سرير وينتظر أن  يتجاوز العدد 1800 سريرا بحلول عام 2020، بينما نتوقع في عام 2025 أن يصل إلى  3500 سريراي وفقا لما ذكره الوزير للصحفيين. وكان مرموري قد بدأ زيارته للبويرة بافتتاح الطبعة العاشرة للمؤتمر الوطني حول السياحة المحلية وآفاقها في الجزائر بدار الثقافة علي زعموم حيث  شارك في هذا اللقاء الذي نظمته جامعة أكلي محند أولحاج العديد من الباحثين والمعلمين من عشر ولايات من الوطن، وعلى هامش هذه الندوة،  وزع الوزير قرارات استفادة من محلات و تجهيزات لفائدة  عشرة حرفيين بالولاية لتشجيعهم على مواصلة تطوير أنشطتهم. وزار مرموري الحصن التركي لمدينة البويرة قبل أن يتفقد أشغال تهيئة غابة الريش الترفيهية و مشروع انجاز متنزه بالبويرة. و من المنتظر أن يتم  استلام هذا المشروع الذي رصد له مبلغ 3 ملايير دج بحلول شهر يونيو 2019، وفقا  للتفاصيل المقدمة من طرف المؤسسة المكلفة بالانجاز.

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