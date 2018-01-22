

«غصن الزيتون» ..معركة جديدة بسوريا تضاربت الأنباء حول دخول الجيش التركي إلى مدينة عفرين في شمال سوريا، فيما تواصلت الضربات الجوية والتعزيزات العسكرية التركية في اليوم الثاني لعملية «غصن الزيتون»



تيسمسيلت: رفع التجميد عن 92 مشروعا يخص قطاع التربية وهي تشرف على افتتاح مجمع مدرسي ،أمس، ببلدية تيسمسيلت أكدت مديرة التربية ،ايمان ستوتي، وهذا استنادا لمصادر إعلامية حظيت بدعوة من قبل خلية الاتصال والإعلام



افتتاح الملتقى الدولي حول حماية وتنشيط القصبة افتتحت، أمس، بالجزائر العاصمة أشغال الملتقى الدولي حول حماية وتنشيط قصبة الجزائر بحضور خبراء جزائريين وأجانب. وأشرف على حفل الافتتاح وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بحضور



عضوا مجلس الأمة يشارك في أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بفرنسا يشارك السيدان يوسف بوتخيل و رشيد بوغربال، عضوا مجلس الأمة في أشغال المرحلة الأولى للدورة العادية 2018 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك في الفترة ما



مصنع السيارات "بيجو" بوهران : الشروع في الدراسة الجيوتقنية للأرضية المختارة للمشروع أعلن الوالي مولود شريفي إنه تم الشروع في الدراسة الجيوتقنية المتعلقة بالأرضية التي اختيرت لاحتضان مصنع السيارات لعلامة "بيجو" بوهران.وأوضح مولود شريفي في منتدى المواطنين



هذه هي آثار استمرار هبوط الدولار يتوقع خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون استمرار هبوط سعر صرف الدولار الأميركي رغم كل المؤشرات التي يفترض أن تدعم سعره صعودا وذلك لأسباب مختلفة، فيما تستمر



زمالي: رفع الأجر القاعدي غير وارد أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،مراد زمالي ، أمس، عن إدماج أكثر من 400 ألف منصب عمل مؤقت في 2018،مشيرا الى أن رفع الأجر



"حزبلاوي" يشرف على تنصيب لجنة للأطباء المقيمين أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،مختار حزبلاوي، أمس، عن تنصيب لجنة مختصة للقطاع مكلفة بقضية الأطباء المقيمين الذين دخلوا في اضراب منذ أكثر من



توقيف 3 عناصر دعم للإرهاب بسوق أهراس أوقفت وحدات للجيش الوطني الشعبي،أمس الأحد، بسوق أهراس ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني . وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من