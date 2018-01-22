الإقتصادي
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22/01/2018 14:06:00

مصنع السيارات "بيجو" بوهران : الشروع في الدراسة الجيوتقنية للأرضية المختارة للمشروع


أعلن الوالي مولود شريفي إنه تم الشروع في الدراسة الجيوتقنية المتعلقة  بالأرضية التي اختيرت لاحتضان مصنع السيارات لعلامة "بيجو" بوهران.وأوضح مولود شريفي في منتدى المواطنين المنظم من طرف يومية "واست تريبين "  الصادرة بوهران أن "المصالح المعنية استلمت كل الملف التقني المتعلق بالأرضية  المختارة لإنجاز مشروع مصنع السيارات بيجو"، وأضاف ذات المسؤول التنفيذي الذي قدم بالمناسبة حوصلة حول المشاريع  الاستثمارية الكبرى التي استفادت منها وهران قائلا: "المصالح المعنية شرعت في  إجراء الدراسات الجيوتقنية للأرضية المختارة وهي بصدد الانجاز". ويذكر أنه تم تحديد وعاء عقاري مساحته 120 هكتار في منطقة الحامول بجنوب بلدية  الكرمة (وهران) حيث يتوفر هذا الموقع على كامل الوسائل والمرافق إضافة إلى  قربه من المطار الدولي "أحمد بن بلة" والطريق السيار شرق غرب وخط السكة الحديدية الرابط بين وادي تليلات (وهران) وسيدي بلعباس وتلمسان والجزائر  العاصمة . للتذكير فقد تم في نوفمبر 2017 التوقيع على عقد مساهمة بين مجمع المؤسسة  الوطنية لإنتاج الآلات الصناعية بقسنطينة و المجمع الخاص كوندور و شركة  صيدلانية جزائرية "بالبا برو" و شركة بيجو سيتروان للإنتاج بالجزائر(PSA) من  اجل انتاج السيارات في الجزائر.

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