توقيع اتفاق مشترك لاستغلال حقل رحود الكروف بورقلة





تم التوقيع على عقد لاستغلال الحقل النفطي بمنطقة رحود الكروف الواقع في حوض بركين بولاية ورقلة وذلك من طرف مجمع سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والمجمع الاسباني (سيبسا). وقد تم التوقيع على العقد من طرف الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك" عبد المومن ولد قدور ، وكذا رئيس وكالة "ألنفط " أرزقي حوسيني ورئيس مجمع "سيبسا" بيدرو ميرو رواغ. وحددت المدة الزمنية لعقد الاستغلال محل التوقيع من طرف الشركاء الثلاث بـ 25 سنة (2018-2043)، ويتمحور حول العمل على إعادة هيكلة وصيانة الحقل النفطي بعد 19 سنة من الانتاج وذلك بهدف رفع قدرات إنتاجه من البترول الخام، وكذا إنتاج غاز البترول المميع ( جي بي آل) من هذا الحقل لأول مرة باعتماد تقنيات جديدة لاسترجاع المحروقات. ويتضمن مخطط تطوير هذا الحقل حفر 30 بئر جديد، وكذا انجاز مصنع جديد للمعالجة و وحدة لاسترجاع غاز البترول المميع ومنشآت أخرى لنقله. ومن شأن هذا المشروع والذي تقدر قيمته الاستثمارية بنحو 2ر1 مليار دولار أن تكون له تداعيات اقتصادية ايجابية فضلا عن مساهمته في استحداث ما بين 1.000 و 1.500 منصب شغل وذلك خلال فترة انجازه.

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