الإقتصادي
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20/01/2018 11:19:00

شركة توزيع الكهرباء والغاز: تحصيل 27 % من المستحقات غير المدفوعة


كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز ،محمد عرقاب، أن شركة توزيع الكهرباء والغاز -فرع مجمع سونلغاز- تمكنت من تحصيل 27 بالمائة من مستحقاتها غير المدفوعة لدى الزبائن المشتركين العموميين والخواص وذلك حتى نهاية سنة 2017 ما يمثل أكثر من 25 مليار دينار . وقال عرقاب في رده على أسئلة الصحافة على هامش فعاليات الندوة- المعرض حول الانتقال الطاقوي التي يحتضنها قصر المعارض أنه وبفضل حملة واسعة لتحصيل ديون المجمع التي أطلقت شهر مايو الماضي من طرف شركة توزيع الكهرباء والغاز عبر 355 وكالة تجارية عبر الوطن تمكنت الشركة من تحصيل أكثر من 25 مليار دينار. وأضاف عرقاب أن عملية استرجاع مستحقات الشركة التي تحمل تسمية " تحصيل " ستتواصل لتحصيل 63 مليار دينار المتبقية، مستطردا:"..خطة العمل التي اعتمدتاها لتحصيل ديون الشركة تسير في الاتجاه الصحيح و تكمنا فعلا من تحقيق نتائج ملفتة " يضيف عرقاب . وبخصوص زبائن القطاع العمومي "الإدارات و الشركات.." قامت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بإعداد سجل خاص بها لدفع الديون المترتبة عنها، موضحا أن الولاة عبر الـ 48 ولاية يرافقون خطة عمل شركة توزيع الكهرباء والغاز لإنجاح عملية تحصيل ديون الشركة التي تمتد على سنوات عديدة . وللتذكير يقدر عدد الزبائن المشتركين في شبكة التموين بالكهرباء بنحو 1ر9 مليون مشترك في 2017 مقابل 8ر8 مليون مشترك في 2016 ما يمثل ارتفاع بـ 4 بالمائة ، بينما يصل عدد المشتركين في شبكة التزود بالغاز 2ر5 مليون مشترك مقابل 9ر4 مليون مشترك في 2016  أي بارتفاع قدره 7 بالمائة .

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شركة توزيع الكهرباء والغاز: تحصيل 27 % من المستحقات غير المدفوعة

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز ،محمد عرقاب، أن شركة توزيع الكهرباء والغاز -فرع مجمع سونلغاز- تمكنت من تحصيل 27 بالمائة من مستحقاتها غير المدفوعة
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