



أعلن مدير تجمع الشركات سوناطراك-بريتيش بتروليوم (المملكة المتحدة) ستاتويل (النرويج) سليم جطو، عن ارتفاع انتاج المركب الغازي لتيقنتورين، مؤكدا "سجل انتاج المركب الغازي لتيقنتورين (ولاية إليزي) ارتفاعا ليبلغ 8,8 مليار م3 في 2017". ويتراوح معدل الانتاج اليوم لهذا المركب الذي يديره تجمع الشركات سوناطراك-بريتيش بتروليوم-ستاتويلي بين 22 و23 مليون م3 يوميا، حسب تصريحات صحفية لنفس المسؤول وأوضح مدير تجمع الشركات "سوناطراك-بريتيش بتروليوم ستاتويل" على هامش زيارة للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور للمركب الذي تعرض لهجوم ارهابي في 16 جانفي 2013، واسترجع بالتالي المركب الغازي تقريبا طاقته الانتاجية الأولية المقدرة بـ 9 مليار م3 من الغاز سنويا قبل الهجوم الارهابي قبل خمس سنوات بالضبط. ويذكر أن مجمع سوناطراك وقع في ديسمبر الماضي بالجزائر على ملحق للعقد المتعلق باستخراج واستغلال الغاز بأن أميناس مع بريتيش بتروليوم "بي بي" والنرويجية ستاتويل بهدف رفع الاحتياطيات الغازية لهذه المنطقة. واتفقت الشركات المتعاقدة على استغلال فرص تطوير الاحتياطيات على مستوى إن أميناس من خلال قدرات إضافية تقدر بـ 11 مليار م3 من الغاز سنويا عن طريق برنامج استثماري إضافي بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار. وسيسمح هذا البرنامج الاستثماري-الذي يضم حفر آبار جديدة للتطوير ونظاما ثلاثي الابعاد لاستكشاف باطن الارض ومشروعا للضغط- بالحفاظ على مستوى الانتاج التجاري لحقل تيغنتورين بإن أميناس إلى ما بعد عام 2035. ويذكر أن العقد الاصلي بين هذه الاطراف كان قد وقع عام 1998 في حين شرع فعليا في الانتاج سنة 2006.وإلى غاية اليوم تم انجاز مركز معالجة رئيسي مكون من ثلاثة قطارات متماثلة وكذا محطة لضغط الغاز المنتج تتضمن ثلاثة مضخات للضغط كما تم حفر 63 بئر.

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