بين 2011 و 2017، وزارة التجارة: 12 مليار دينار لدعم أسعار الزيت و السكر





كشفت وزارة التجارة، أنه تم صرف ما يقارب 12 مليار دينار من قبل السلطات العمومية ما بين 2011 و 2017 كدعم لأسعار الزيت الغذائي الطبيعي و السكر الأبيض. وبلغ الدعم الإجمالي المخصص منذ بداية العمل بنظام استقرار أسعار الزيت الغذائي الطبيعي الخام ومادة السكر الأبيض إلى غاية 13 ديسمبر 2017 نحو 81ر11 مليار دينار، حسب توضيحات مسؤولي المديرية العامة للتشريع و تنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة. وفيما يخص المبالغ المالية المخصصة لهذا النشاط منذ السنة المالية لـ 2012 إلى يومنا هذا، فقد بلغت 8ر19 مليار دينار. وبحسب تطور مبلغ الدعم الإجمالي لأسعار الزيت الغذائي الطبيعي والسكر الأبيض فيلاحظ أن اكبر دعم لهاتين المادتين الغذائيتين تم تسجيله في 2012 بما يقارب 2ر3 مليار دينار، وحسب كل سنة ، بلغ هذا الدعم 1ر2 مليار دينار في 2011 و 2ر3 مليار دينار في 2012 و 61ر2 مليار دينار في 2013 و 87ر998 مليون دينار في 2014 و 56ر451 مليون دينار في 2015 و 2ر982 مليون دينار في 2016 و 74ر1 مليار دينار في 2017، حسب نفس المصدر. وللتذكر، وضعت وزارة التجارة نظام يهدف إلى المحافظة على استقرار أسعار الزيت الغذائي الطبيعي والسكر الأبيض، المقرر من قبل الدولة بداية 2011 عن طريق المرسوم التنفيذي الصادر في 6 مارس 2011، وحدد هذا المرسوم السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج و الاستيراد وعند التوزيع بالجملة و التجزئة للزيت والسكر. في هذا الإطار، حدد المرسوم الأسعار القصوى مع احتساب جميع الرسوم لصفيحة الزيت ذات 5 لتر و قارورة 2 و 1 لتر على التوالي ب 600 دج و 250 دج و 125 دج فيما تم تحديد الأسعار القصوى لكيلوغرام السكر الموضب ب 95 دج و 90 دج بالنسبة للسكر غير الموضب. وفي مارس 2016، تم إنشاء لجنة وزارية مختلطة مكلفة بدراسة و تقييم طلبات الدعم مكونة من ممثلين عن وزارة المالية و التجارة و النقل.

أكثر من 5 مليار دينار لتعويض تكاليف النقل

تم تخصيص غلاف مالي بـ 27ر5 مليار دينار في 2017، للصندوق الجهوي لتعويض تكاليف النقل بجنوب البلد، وتم تقسيم هذا الغلاف المالي بين 27ر3 مليار دينار لتغطية احتياجات 2017 و 2 مليار لدفع ديون المتعاملين المنتمين لهذا الصندوق الجهوي. و في هذا الصدد، كان مدير التشريع و تنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمان، قد أوضح انه لتصحيح الاختلالات التي يعرفها هذا الصندوق، فمن الضروري مراجعة التشريع الخاص به، و تطهير الديون العالقة في إطار هذا الصندوق و تحديد مساحات التموين. كما يجب، حسبه، مراجعة السلع المعنية والجدول المحدد حاليا بـ 3 دينار للطن لكل 1 كيلومتر من النقل لما بين الولايات و حدود 8ر1 دج إلى 9 دج، حسب وضعية الطرق، لكل طن منقولة داخل الولايات.كما تم طلب توقيف الجهاز بالنسبة للولايات التي تعرف عدد قليل من المنخرطين او معدومين مثل (النعامة، البيض، الواد، ورقلة و غرداية)، و إعادة بعث مفتشيات المصالح و وضع جهاز تقييم للحاجيات و مراجعة اتفاقية الصندوق مع المنخرطين، وتم تسجيل العديد من الاختلالات في هذا الصندوق منذ إنشاءه سنة 1996. فعلى مستوى التموين، تمت ملاحظة أن السلع المنقولة تتعلق خصوصا بالفرينة و السميد و السكر و الزيت و الخضار الجافة، في حين أن القائمة اكبر من هذا. وتحتوي قائمة المواد التي يعوض ثمن نقلها من قبل هذا الصندوق كذلك الحليب الموجه للاستهلاك البشري (للبالغين و الأطفال) و فرينة الأطفال والقهوة و الشاي و مصبر الطماطم و القمح اللين و الصلب و مسحوق الحليب و الخميرة و الأرز و العجائن الغذائية و غذاء الحيوانات و غسيل البيوت و البطاطا و الأدوات المدرسية و الجرائد الصحفية و الغاز بوتان و الدواء و مواد البناء (الحديد، الخشب) و الغاز الموجه للتعبئة في القارورات. كما تمت ملاحظة أن النقل يتم في بعض الاحيان من الولايات البعيدة في حين أن المواد المعنية متواجدة بأماكن اقرب من المناطق المعنية. وفيما يخص التسيير المالي لملفات التعويض، فتم ملاحظة ثقل في معالجة الملفات من قبل مصالح وزارة المالية، و بطئ في الإجراءات الإدارية لدفع الإعانة المالية.وحاليا، هناك عشر ولايات معنية بهذا الجهاز هي : أدرار و تمنراست و بشار و إيليزي و ورقلة و الواد و غرداية و النعامة و البيض و تندوف. ولدى دفع التعويضات للمتعاملين الناشطين في التموين بهذه الولايات فإن الصندوق الجهوي لتعويض تكاليف النقل بجنوب البلد يهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن المقيمين بولايات الجنوب بالنسبة للمواد الأساسية و بعض مواد البناء القاعدية، و تطوير النشاط التجاري بهذه المناطق.

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