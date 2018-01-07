فيما يطمح الفلاحون للتصدير: نتائج جيدة لشعبة الزيتون في الجزائر





تسعى الجزائر إلى ترقية زراعة أشجار الزيتون كبديل للمحروقات تزيد من مداخيل الدولة حيث تعمل السلطات المعنية على توسيع المساحات المزروعة بأشجار الزيتون وقد استطاعت بعض الولايات تحقيق الاكتفاء الذاتي وهي اليوم تسعى للتصدير. وتحتل الجزائر حاليا المرتبة السابعة عالميا من حيث إنتاج زيت الزيتون كما أصبحت زراعة هذه الشعبة تتزايد خلال السنوات الأخيرة ووصلت سنة 2016 إلى أزيد من 400 ألف هكتار. ويوضح رئيس مصلحة مكلف بشعبة الزيتون بالمعهد التقني للأشجار المثمرة والكروم "أن الجزائر قبل سنة 1999 كانت تنتج 165 ألف و وحسب مصالح إحصائيات وزارة الفلاحة سنة 2016 وصلت إلى 424 ألف هكتار كما تضاعفت العديد من المساحات خلال الأيام الأخيرة ولكي نطور هذه الشعبة يجب غرس أصناف في أماكن معينة". ويعتبر زيت الزيتون الجزائري ذو نوعية جيدة وهو ما يذهب إليه رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار"أن زيت الزيتون الجزائري من النوع الجيد ويوجد الكثير من التجار الجزائريين المغتربين أثناء زيارتهم إلى الجزائر يحملون معهم كميات من زيت الزيتون الجزائري لبيعها في الخارج لأنه مطلوب بكثرة هناك كما انه ذو نوعية جيدة". ومن جانبها تحرص وزارة الفلاحة على بعث وتطوير شعبة الزيتون ومشتقاته من خلال تخصيص مساحات جديدة لزراعة أشجار الزيتون.

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