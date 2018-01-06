المنتوجات الفلاحية ساهمت بـ 17% في التصدير خلال 2017





كشف مدير الضبط والنشاطات الفلاحية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري،أن المنتجات الفلاحية ساهمت بنسبة 17 بالمئة في التصدير خارج المحروقات خلال 2017 مقابل تسجيل ارتفاع في فاتورة استيراد بودرة الحليب التي ساهم فيها المتعاملون الخواص متوقعا انخفاض قيمتها في 2018. وأوضح مدير الضبط والنشاطات الفلاحية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في تصريح للإذاعة الوطنية ،أول أمس، أن الجزائر لديها إمكانيات ضخمة في مجال التصدير لم تستغل بالقدر الكافي سيما في مادتي البطاطا والتمر ،هذا المنتوج الأخير الذي سجل انتاجا يقدر ب 12 مليون طن هذا الموسم لم يتم استغلاله في التصدير كما يجب، وقال:"..إننا منكبون على هيكلية وتنظيم ديناميكية التصدير وتحديد برامج تصدير محددة " ، كاشفا أن التسهيلات التي توفرها الدولة لتشجيع ومرافقة دينامكية تصدير المنتجات الفلاحية على غرار الاجراءات الادارية والشحن الجوي.

..ملزمون بضمان الوفرة والنوعية في المنتوجات





أكد مدير الضبط والنشاطات الفلاحية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري أن وزارته غير مسؤوولة عن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية بقدر ماهي ملزمة بضمان الوفرة والنوعية، موضحا أن السبب وراء ارتفاع أسعار المنتوجات الطازجة وإن يعود إلى التقلبات الجوية التي تصعب من عملية الجني إلا أنه مرتبط بتعطل التوزيع مشيرا الى تسجيل انخفاض في الاسعار سيما في مادة البطاطا. وتحدث ضيف الثالثة عن الشروع في اعادة تنظيم الشعب الفلاحية وبعث ديناميكيتها من جديد سيما على المستوى المحلي بغرض تطويريها وتمكين الفلاحين من استعادة القيمة المضافة من بيع منتجاتهم. وشدد المتدخل في هذا الخصوص على أهمية ضبط الشعب الفلاحية ما سيساهم في استقرار ونجاعة الانتاج الفلاحي.

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