الإقتصادي
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02/01/2018 13:44:00

قيتوني : مخطط وطني دقيق لتوسيع حظيرة المركبات


أمر وزير الطاقة ،مصطفى قيتوني، مسؤولي مؤسسة "نفطال" بإعداد مخطط وطني دقيق حول توسيع حظيرة المركبات التي تستعمل غاز البترول المميع عبر الوطن لتجهيز 500 ألف مركبة أفاق سنة 2021. ومنح  الوزير ، أول أمس، بولاية معسكر خلال معاينته لمشروع إعادة تهيئة محطة خدمات تابعة لنفطال بمدينة سيق مهلة 15 يوما لمسؤولي مؤسسة نفطال لـ"إعداد مخطط دقيق يشمل مراكز تحويل أكثر وإشراك المؤسسات الخاصة في العملية لاستدراك التأخر الحاصل حاليا نتيجة الوتيرة البطيئة التي تسير عليها عملية تحويل المركبات من استعمال البنزين أو المازوت إلى غاز البترول المميع والتي لا يمكنها تحقيق الأهداف المسطرة حتى سنة 2021 والخاصة بتجهيز 500 ألف مركبة للسير بغاز البترول المميع". وقال قيطوني أن"الحكومة تولي أهمية خاصة لتحويل المركبات نحو استعمال غاز البترول المميع بدل البنزين والمازوت الذي يكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة سنويا ويتسبب في التلوث الذي تلتزم الدولة بمكافحته من خلال توقيعها على اتفاقيات دولية في هذا المجال". ومن جهة أخرى، نوه وزير الطاقة بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة في مجال توسيع شبكة نقل الكهرباء على المستوى الوطني وإنطلاقها في إنجاز برنامج طموح لولاية معسكر في هذا المجال بغلاف مالي يقدر ب 27ر78 مليار دج.وأضاف أن البرنامج يشمل مركز ربط وتحويل الطاقة الكهربائية العالية وجد العالية (400-220 كيلوفولط) ببلدية واد الأبطال تم الإنتهاء منه وينتظر الشروع  في إجراء التجارب عليه ليدخل الخدمة خلال الثلاثي الأول من سنة 2018.ويشمل البرنامج -حسب مصطفى قيتوني- إنجاز في أفاق 2027 ثمانية مراكز كهربائية بينها إثنان ببلديتي واد الأبطال وبوحنيفية بطاقة 220-60 كيلوفولط و6 مراكز ببلديات واد الأبطال والمحمدية والمامونية وغريس وتيغنيف وتيزي (60-30 كيلوفولط). كما تمت برمجة إنجاز 906 كلم من الخطوط الكهربائية بطاقة 400 كيلوفولط و 475 كلم بطاقة 220 كيلوفولط و251 كيلومتر ب 60 كيلوفولط. ودشن الوزير خلال زيارته إلى ولاية معسكر مشروع إيصال الغاز الطبيعي إلى 1.059عائلة ببلدية الزلامطة بتكلفة إجمالية بلغت 625 مليون دج. كما أشرف  بقرية الصبايحية (بلدية تيغنيف) على تدشين مشروع ربط 118 مسكنا بشبكة الكهرباء الريفية. وبعد معاينته لمجموعة من محطات الخدمات لمؤسسة نفطال أمر بتحسين الخدمات المقدمة للزبائن، حضر قيتوني بمدينة معسكر عملية تسليم مفاتيح 72 مسكن ترقوي منجز من قبل مكتب الدراسات والإنجاز العمومي(إيربات).

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