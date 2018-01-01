الإقتصادي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
01/01/2018 14:02:00

خلال الثماني أشهر الأولى: ارتفاع عائدات الجباية البترولية في 2017


  • ·      ..وتراجع عجز الخزينة بما يقارب 41 بالمائة


أكدت وزارة المالية أن عائدات الجباية البترولية المحققة فعليا خلال الثماني أشهر الأولى من 2017 سجلت ارتفاعا بما يقارب 21 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016, في حين تراجع عجز الخزينة بما يقارب 41 بالمائة. وارتفعت عائدات الجباية البترولية المحققة بين جانفي ونهاية أوت 2017 الى  1.415,1 مليار دينار مقابل 1.171,6 مليار دينار في نفس الفترة من 2016، ويأتي هذا الارتفاع في سياق صعود اسعار النفط, علما أن قانون المالية لـ  2017 تم تحضيره على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولار, في حين بلغ  متوسط سعر البرميل في الأسواق الدولية 51,7 دولار مقابل 43,5  دولار في نفس الفترة من 2016. ويصبو قانون المالية لـ 2017 إلى تحقيق جباية بترولية بـ 2.200 مليار دينار خلال السنة الجارية ما يعني أن نسبة تحقيق هذا الهدف الى غاية نهاية أوت قد بلغت 64,32 بالمائة. وبالنسبة للموارد العادية, فقد سجلت ارتفاعا بـ 22 بالمائة لتبلغ 2.966,95  مليار دينار إلى غاية نهاية أوت 2017 مقابل 2.434,4 مليار دينار خلال الثماني أشهر الأولى لـ 2016. وتتكون الموارد العادية المحققة فعليا من عائدات الجباية العادية بـ 1.801,92 مليار دينار خلال الثماني اشهر الأولى من 2017 (مقابل 1.683,52 مليار دينار في نفس الفترة من 2016) و العائدات العادية بـ 180,95 مليار دينار (مقابل 103,32 مليار دينار) و عائدات أخرى (الهبات...) بـ 27 مليون دينار (مقابل 24 مليون دينار) و عائدات استثنائية بـ 984,05 مليار دينار (مقابل  647,53 مليار دينار). وبهذا, بلغ مجمل عائدات الميزانية (الجباية البترولية و الموارد العادية) المحققة 4.382,05 مليار دينار بين يناير و نهاية اغسطس 2017 مقابل 3.606 مليار دينار في نفس الفترة من 2016, أي بارتفاع قدره 21,52 بالمائة. وتوقع قانون المالية لـ 2017 عائدات الميزانية السنوية بـ 5.635,5 مليار دينار. وهذا ما جعل نسبة التحقيق تقارب 78 بالمائة خلال الثماني أشهر الأولى. وفيما يخص نفقات الميزانية المطلقة فعليا  بين جانفي و نهاية أوت 2017 فقد تم تسجيل ارتفاع طفيف بـ 1,2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016 حيث بلغت  5.127,76 مليار دينار مقابل 5.066,82  مليار دينار, بتراجع في نفقات التجهيز إلى 1.845,1 مليار دينار (مقابل 1.885,15) و زيادة نفقات التسيير لتبلغ  3.282,65 مليار دينار (مقابل 3.181,66 مليار دينار). وتوقع قانون المالية لـ 2017 نفقات الميزانية 6.883,2 مليار دينار (4.591,8 مليار دينار نفقات التسيير و 2.291,3 مليار دينار نفقات التجهيز). و بهذا بلغت نسبة التحقيق 74,5 بالمائة إلى غاية نهاية اغسطس 2017.  وفيما يخص ميزان الخزينة العمومية, فقد سجل عجزه تراجعا كبيرا خلال الثماني أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ليبلغ  917,85 مليار دينار مقابل عجز بـ 1.552,56 مليار دينار خلال نفس الفترة من  2016, أي بتراجع قدره 40,88 بالمائة. وتوقع قانون المالية لـ 2017 عجز الخزينة العمومية بـ 1.297 مليار دينار خلال السنة الجارية.

عدد القراءات 19 مرة | قراءات اليوم 19 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

تدميرستة (06) مخابئ للإرهابيين بجيجل

في اطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية البحث والتفتيش المتواصلة بجيجل الناحية العسكرية الخامسة، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 31 ديسمبر 2017، تحوي قنبلتين
image

عمال المالية يلوحون بالعودة للاحتجاجات

لوحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية بالدخول في إضرابات وتنظيم حركات احتجاجية في الأيام القادمة أمام مقر وزارة المالية يشارك فيها جميع أعضاء فروعها النقابية

وهران: أسبوع التراث الأمازيغي بدءا من 9 جانفي

 ستقام الطبعة الأولى لأسبوع التراث الأمازيغي بين 9 و 14 جانفي القادم بوهران تحت شعار "يناير يجمعنا"، و تتضمن هذه التظاهرة المنظمة من طرف مديرية
image

"باريس" تستضيف اجتماعا لوزراء دفاع قوة مجموعة الساحل قريبا

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، أول أمس، عن انعقاد اجتماع بباريس مع نظرائها في قوة مجموعة الساحل الخمس ودول  مانحة  في 15 جانفي المقبل
image

خلال الثماني أشهر الأولى: ارتفاع عائدات الجباية البترولية في 2017

·      ..وتراجع عجز الخزينة بما يقارب 41 بالمائة أكدت وزارة المالية أن عائدات الجباية البترولية المحققة فعليا خلال الثماني أشهر الأولى من 2017 سجلت ارتفاعا بما
image

زعلان: الزيادات في أسعار النقل رمزية

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، أمس، أن الزيادات في تسعيرة النقل ستكون "رمزية  وغير مبالغ فيها "، كاشفا أنها ستدخل حيز التطبيق
image

ولد عباس: الأفلان يلتقي "الأفسيو" و "UGTA" الثلاثاء القادم

أعلن، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس،أمس،  عن برمجة لقاء ثلاثي بين حزبه والإتحاد العام للعمال الجزائيين ومنتدى رؤساء المؤسسات، يوم الثلاثاء
image

بلعيد:الأمل موجود بفضل أبناء الجزائر المخلصين

رافع رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ،أمس، بباتنة من أجل "تحقيق مشروع مجتمع متكامل" بالجزائر و ذلك بإشراك الجميع من سلطة و معارضة و
image

جاب الله ينتقد هيئة دربال

وجه رئيس جبهة العدالة والتنمية ،عبد الله جاب الله، انتقادات للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، وقال إنها "لم تؤدي دورها المنوط بها في الانتخابات
image

"تاج": حصيلة الحزب في 2017 ايجابية

يرى حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، أن حصيلة الحزب لسنة  2017 أنها ايجابية سواء على مستوى المواقف أو على مستوى الأنشطة أو على مستوى النتائج
قيم هذا المقال
0