

شرطة أمن دائرة برج بونعامة بتيسمسيلت تحجز مايقارب 400 وحدة من المشروبات الكحولية تمكنت فرقة الشرطة لأمن دائرة برج بونعامة بولاية تيسمسيلت بتاريخ :25/12/2017 من حجز كمية من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام كانت موجهة للبيع بطريقة



ميهوبي: "سنحافظ على المهرجانات التي تمثل واجهتنا الثقافية" أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أمس، نجاح دائرته الوزارية في ضبط ميزانية أقل في تنظيم المهرجانات الثقافية خلال 2017، حيث تم تجسيد البرامج التي



ترامب أهان مهاجرين من هايتي ونيجيريا أفاد تقرير إخباري أمريكي صدر ، أول أمس ، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المهاجرين من هايتي الى الولايات المتحدة “كلهم مصابون بالإيدز″



بن صالح يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية التركي إستقبل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، اليوم بمقر المجلس، السيد Volkan BOZKIR، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني التركي الكبير والوفد المرافق



بنك الجزائر الخارجي سيفتح 5 وكالات في فرنسا كشف محافظ بنك الجزائر،محمد لوكال، أن بنك الجزائر الخارجي سيقوم بفتح 5 وكالات بنكية في فرنسا ابتداء من سنة 2018. وأوضح لوكال على هامش اجتماع الثلاثية



تفكيك جمعية أشرار تحترف التهريب الدولي للسيارات بالعاصمة عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية تكوين جمعية أشرار لغرض التزوير واستعمال المزوّر في المحرّرات الإدارية (وثائق مركبات)، التهريب الدولي للمركبات المستعملة



الإتحادية: مشاكل الخبازين زادت تعقيدا في الآونة الأخيرة أكد رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين الجزائريين ،يوسف قلفاط، أن مشاكل وانشغالات الخبازين زادت تعقيدا في الآونة الأخيرة نظرا للارتفاع المتزايد للتكاليف خاصة أسعار المواد الأولية



بدوي وهامل يشرفان على تخرج أعوان الشرطة بالعاصمة أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، رفقة اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني،أمس، بمدرسة الشرطة الدار البيضاء على مراسم



دربال في زيارة عمل لتونس يقوم رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال ابتداء من الأمس بزيارة عمل إلى تونس. وتندرج الزيارة في إطار "تكريس مبدأ التشاور" مع نظيرتها