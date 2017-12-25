بنك الجزائر الخارجي سيفتح 5 وكالات في فرنسا
كشف محافظ بنك الجزائر،محمد لوكال، أن بنك الجزائر الخارجي سيقوم بفتح 5 وكالات بنكية في فرنسا ابتداء من سنة 2018. وأوضح لوكال على هامش اجتماع الثلاثية للتوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات أن هذه الوكالات ستكون في 5 مدن فرنسية تم اختيارها وفقا للكثافة السكانية للجالية الجزائرية.ومن بين هذه المدن الـ 5 ذكر محافظ بنك الجزائر باريس وليون ومرسيليا. ويذكر أن وزير المالية عبد الرحمان راوية أعرب خلال أكتوبر الفارط عن عزم الدولة في فتح بنك بالخارج من أجل جذب مدخرات المغتربين الجزائريين.وبحسب إحصائيات البنك العالمي قام المهاجرون الجزائريون في 2016 بتحويل مبلغ مقدر بـ 4ر2 مليار دولار أمريكي نحو الوطن.
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