تراجع أسعار النفط بسبب زيادة منصات الحفر بأميركا





هبطت أسعار النفط، أمس، في الوقت الذي أشارت أحدث زيادة في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة إلى زيادة أخرى في الإنتاج الأميركي، مما يهدد بتقويض الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للحد من المعروض من النفط في الأسواق. وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 57.05 دولار للبرميل عند الساعة 02:19 بتوقيت غرينتش، متراجعا 31 سنتا أو 0.5 في المئة عن آخر مستوى له عند الإغلاق، وهبط سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي 34 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 63.06 دولار للبرميل. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، الجمعة، إن شركات الحفر أضافت حفارين نفطيين اثنين في الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 751 حفارا، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر. وتشير زيادة عدد منصات الحفر إلى زيادة أخرى في إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام والذي زاد بالفعل أكثر من 15 في المئة منذ منتصف 2016 إلى 9.71 مليون برميل يوميا.ويعد هذا أعلى مستوى لإنتاج الولايات المتحدة منذ بداية السبعينات. ويهدد ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة بتقويض الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومجموعة من منتجي النفط من خارج أوبك وخاصة روسيا لدعم الأسعار من خلال تقليص المعروض من النفط.

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