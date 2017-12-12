الإقتصادي
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12/12/2017 13:37:00

إطلاق تطبيق عبر الأنترنت "سدود الجزائر"


أطلقت الوكالة الوطنية للسدود  والتحويلات تطبيقا عبر الانترنت موجه لتسيير السدودي وذلك بحضور وزير الموارد  المائية حسين نسيب. ويسمح هذا التطبيق الذي أطلق عليه تسمية "سدود الجزائر" بالاستفادة من محتوى  واسع يتضمن معلومات جغرافية، انطلاقا من معطيات معلوماتية خرائطية مثل غوغل  إيرثي والإطلاع لاسيما على البيانات الجغرافية للسدود عبر التراب الوطني  وتحديد مواقعها، ويعد التطبيق أيضا أداة ملاحظة وإطلاعي على المستوى الوطنيي لتطور منسوب  المياه بالسدود (المخزونات اليومية الإمدادات المسجلةي نسبة التبخر..)   والتسيير الآني للمعلومات المتعلقة بالموارد المائية للسدود. كما يسمح بمتابعة مشاريع إنجاز السدود والتحويلات المائية وكذا متابعة جودة  الماء الخام في مختلف السدود المستغلة.ويشمل التطبيق نموذجا لتوقعات أحوال الطقس يسمح بالتنبؤ بالإمدادات المحتملة  بالماء والتي يمكن تسجيلها على مستوى السدود.وأوضح نسيب أن إطلاق هذا التطبيق يندرج في إطار سياسة الحكومة الرامية  لرقمنة كل القطاعات بما فيها الموارد المائية من أجل تسيير مدمج وفعال. ويذكر أن الاستثمارات في قطاع الموارد المائية سمحت منذ عام 2000 برفع القدرات الوطنية لتعبئة المياه من خلال إنشاء 32 سدا جديدا و 44 سدا مدمجا جديدا و 5  تحويلات و 11 محطة تحلية لمياه البحر و 152 محطة لمعالجة المياه المستعملة.  

نحو تهيئة السدود لتحويلها إلى فضاءات لممارسة النشاطات الترفيهية

تعتزم وزارة الموارد  المائية على تهيئة  السدود لتحويلها إلى أماكن سياحية و ترفيهية و  لممارسة الرياضة المائية من  أجل استغلال أفضل للثروة المائية. وأوضح وزير  الموارد المائية حسين نسيب في تدخل له ، أول أمس، بالجزائر العاصمة خلال يوم دراسي حول تطوير  النشاطات الترفيهية على مستوى الحواجز المائية السطحية و البحيرات أن السدود والبحيرات تشكل فرص ممتازة للراحة والسباحة  والصيد و والرياضات المائية و كذا الاستجمام الحموي خاصة المنشآت  المائية المنجزة بالقرب من المنابع الحموية. ونظم هذا اليوم الدراسي بحضور وزير السياحة و الصناعة التقليدية, حسان  مرموري, إلى جانب ممثلين عن وزارتي الشباب و الرياضة و البيئة و الطاقات  المتجددة و كذا خبراء فرنسيين و إسبانيين و برتغاليين. وثمن مرموري هذه المبادرة الرامية إلى ترقية النشاطات الترفيهية وإلى  إعطاء دفع جديد للاستثمارات السياحية، ومن جانبه أشار نسيب في تدخله إلى العجز المسجل في فضاءات التسلية و الترفيه  على مستوى سدود البلاد, مشددا أن تطوير النشاطات الترفيهية و الرياضية على  مستوى أو في محيط هذه المنشئات من خلال ضمان إطار مريح و آمن من شأنه أن يساهم  في التقليل  من حصيلة الوفيات المسجلة سنويا على مستوى هذه المنشئات المائية. وذكر الوزير بأن الإطار التنظيمي المسير لهذا النوع من  النشاطات موجود منذ 2011 بموجب المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات منح الامتياز  قصد استغلال الحواجز المائية السطحية و البحيرات لإقامة هياكل بهدف تطوير  النشاطات الترفيهية و الرياضة المائية، وقال نسيب "تمنح معظم سدودنا و بحيراتنا فرص ممتازة للترفيه و السباحة  و الصيد و ممارسة الرياضات المائية و كذا الاستجمام الحموي بالنسبة للمنشآت  المنجزة بالقرب من المنابع. كما يجب علينا أن نستفيد من التجارب الناجحة عبر  العالم لكي تكون سدودنا مستغلة وذات مردودية اجتماعيا من أجل راحة السكان و  التطور السياحي المحلي و بعث المناطق الريفية و تأمين محيط الممتلكات العمومية في مجال الموارد المائية"، موضحا أنه في البداية تم تحديد ثلاث سدود لمباشرة عملية  نموذجية تتمثل في سدود بوقردان (تيبازة) و بني هارون (ميلة) و تاقصبت (تيزي  وزو).  ولكن بعد دراسة أعدتها دائرته الوزارية, تقرر في النهاية توسيع العملية  لـلسدود الأخرى الـ 37 التي تستجيب للشروط الضرورية، غير أن الدولة يضيف الوزير ليست هي التي ستستثمر في تهيئة هذه الفضاءات,  مضيفا أن دورها يكمن في قبض حقوق الامتياز علما أن الاستثمارات ذات الصلة  ستنجز في إطار نظام الامتياز.

 

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