الإقتصادي
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10/12/2017 12:21:00

النفط يغلق مرتفعا بـ 1%


صعدت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة، بدعم من زيادة في الطلب الصيني على الخام وتهديدات بإضراب في نيجيريا، أكبر مصدر للخام في إفريقيا. لكن الأسعار تنهي الأسبوع على خسائر تصل إلى 1.8 بالمائة وسط قلق من أن تزايد إنتاج النفط الأمريكي قد يقوض تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك.وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.20 دولار أو ما يعادل 1.93 بالمائة لتبلغ عند التسوية 63.40 دولار للبرميل لكنها تنهي الأسبوع منخفضة حوالي 0.6 بالمائة. وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 67 سنتا أو 1.18 بالمائة وتنهي الأسبوع على خسارة تبلغ حوالي 1.8 بالمائة. وزادت واردات الصين من النفط الخام إلى 9.01 مليون برميل يوميا وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق وفقا لما أظهرته بيانات من الإدارة العامة للجمارك ، وسيدفع ازدهار الطلب الصيني لتتجاوز الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط الخام هذا العام. ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جيفريز نمو الطلب على النفط 1.5 مليون برميل يوميا في 2018 مدفوعا بزيادة نحو عشرة بالمائة في الطلب الصيني. وقال تاماس فارجا المحلل لدى "بي.في.إم أويل أسوسيتس " بصفة عامة، السوق تبدو أكثر متانة وليس أكثر ضعفا. وأضاف فارجا إن تهديدات من نقابة عمالية في نيجيريا، أكبر مصدر للنفط في إفريقيا، بالإضراب عن العمل في وقت لاحق هذا الشهر قدمت أيضا دعما للأسعار.

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