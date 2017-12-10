وزير التجارة محمد بن مرادي : انطلاق أول عملية تصدير للإسمنت الرمادي نحو غامبيا





أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي، أمس، عن انطلاق أول عملية تصدير للإسمنت الثلاثاء المقبل من ميناء ارزيو . وأوضح الوزير خلال الطبعة الثانية من الملتقى الدولي حول نقل البضائع أن العملية تتعلق بتصدير الإسمنت الرمادي من ميناء ارزيو (ولاية وهران) باتجاه دولة غامبيا دون اعطاء تفاصيل حول الكمية التي سيتم تصديرها و كذلك المؤسسة المصدرة.وبالمقابل أعلنت مؤسسة "لافارج هولسيم الجزائر" أمس في بيان لها أنها ستحقق أول عملية تصدير للإسمنت الرمادي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك من ميناء ارزيو نحو بلد من افريقيا الغربية، وأوضحت ذات الشركة أن عملية التصدير ستشمل 16 الف طن من الإسمنت الرمادي والمصنوع من قبل مصنعها المتواجد بمنطقة "عقاز" ( ولاية معسكر)، وأضافت أن هذه العملية تؤكد "التزام فرع لافارج هولسيم الجزائر من اجل تحقيق التطور الاقتصادي و الاجتماعي و خاصة تنويع مداخيل الجزائر خارج المحروقات".

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