انعقاد المجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط غدا





ستنعقد الدورة 98 للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط ( أوابك) في العاشر من ديسمبر الحالي بالكويت، بمشاركة وزير الطاقة، مصطفى قيطوني. وقال بيان للوزارة إن وزراء الطاقة للدول الأعضاء في المنظمة سيعكفون خلال هذا اللقاء على دراسة المسائل التنظيمية و تقييم نشاطات المنظمة، وسيتطرق الأعضاء خلال هذا اللقاء الوزاري الى وضعية سوق النفط العالمية و التحضير للطبعة 11 للمؤتمر العربي للطاقة. كما سيكون اللقاء فرصة لتكريم الناجحين في الجائزة العلمية لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط لسنة 2016، و تعتبر منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط منظمة دولية ما بين الحكومات تأسست في 1968 من قبل الكويت و ليبيا و السعودية و انضمت اليها الجزائر في 1972.ويكمن دور المنظمة، التي تتخذ من الكويت مقرا لها، في تنسيق السياسات الطاقوية للبلدان العربية بهدف تعزيز تطورهم الاقتصادي.و على الصعيد الجهوي، تركز المنظمة على تنظيم التعاون حول تطوير النفط و المشاريع الجماعية و الاندماج الجهوي.

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