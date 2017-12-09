زعـــــــــــــــلان: مطار الجزائر الدولي سيسلم في 2019





· .. تطهير الأرصدة الباقية للتحصيل للمديرية العامة للضرائب "ضروري"





أكد وزير الأشغال العمومية والنقل،عبد الغاني زعلان،بأن وتيرة سير أشغال مطار الجزائر الدولي الجديد تقارب 75 بالمائة، موضحا بأن المشروع سيسلم في حدود أكتوبر 2018 و استغلاله سيكون في 2019. وأوضح زعلان على هامش الزيارة التفقدية لمشاريع و منشئات قطاعه على مستوى ولاية الجزائر ، أول أمس، إلى وجود 40 مشروعا على مستوى العاصمة تتمثل في مشاريع ازدواجية الطرقات و توسيعها، موضحا أن تمويل هذه المشاريع سيكون بنسبة 80 بالمائة من ميزانية ولاية الجزائر، مشيرا إلى أن هناك برنامج كبير يتعلق بإنجاز سبعة (7) طرق من شانها تخفيف الضغط المروري وإحداث انسيابية في حركة سير المركبات داخل العاصمة. وخلال هذه الزيارة الميدانية التي قادته الى مواقع المشاريع الجارية قام الوزير بتفقد موقع مشروع المترو على مستوى ساحة الشهداء و مشروع تهيئة الواجهة البحرية كيتاني بباب الوادي . وفي أعالي العاصمة وتحديدا في بلدية بن عكنون دشن زعلان مشروع ازدواجية نهج 11 ديسمبر 1960 ي فضلا عن تفقد ورشة أشغال الطريق المزدوج الرابط بين الطريق الوطني 36 بجامعة الحقوق ومقر الأفريبول. ومن جانب آخر قام الوزير بتدشين المحول الأرضي المزدوج على مستوي الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين المجمعين السكنين جنان سفاري و عين المالحة، إلى جانب إشرافه على عملية إطلاق أشغال ربط المحولات وإعادة تصميم محول الطريق الولائي رقم 155- المحول الجنوبي و الذي سيكون معززا بمنشئات فنية. كما تفقد الوزير أشغال انجاز المحور الرابط بين مقر الحرس الجمهوري بالكاليتوس نحو الجزائر العاصمة، معربا عن ارتياحه لتقدم وتيرة انجاز الطرقات خاصة ورشة انجاز الطريق المزدوج بين عين طاية و رويبة . وأكد زعلان بأن الحكومة عازمة على تنفيذ المخطط الشامل المتعلق بإنجاز توسيعات المترو والترامواي و هذا حسب الإمكانيات المالية للدولة ، موضحا بأن توسيعات المترو الجديدة سيشرع في استغلالها بداية سنة 2018. ومن جهة أخرى أشار إلى أن هناك نظام تسيير حركة المرور في الجزائر العاصمة تتكفل به شركة مختلطة جزائرية -اسبانية تعمل في هذا المجال، مؤكدا أن دراسات اختيار الحي النموذجي لتطبق هذا النظام ستنطلق خلال شهر.وتابع الوزير يقول أن الهدف من هذا النظام هو الوصول إلى انجاز 300 إشارة ضوئية مراقبة من طرف مركز مراقبة تسير المرور و وضع إشارات و لوحات الكترونية تدل على وجود حالة ازدحام او حوادث او غيرها.

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