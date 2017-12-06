انطلاق الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المختلطة "الجزائرية-المجرية"





انطلقت ،أمس، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال أشغال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-المجرية التي يترأسها مناصفة كل من وزير الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره المجري كسابا بالوغ الذي حل مساء أول أمس بالجزائر العاصمة. واستقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بالجزائر العاصمة كاتب الدولة المجري للشؤون الخارجية والتجارة كسابا بالوغ عشية انعقاد الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-المجرية، وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب اختتام مباحثاته مع مساهل أبرز المسؤول المجري "علاقات الصداقة " التي تربط منذ أمد طويل المجر و الجزائر، . واستطرد المسؤول المجري قائلا " جئت الى الجزائر للمشاركة في اشغال الدورة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-المجرية الثانية.وخلال المحادثات استعرضنا العلاقات الثنائية القائمة بين المجر والجزائر". وأضاف يقول "في التسعينات كان البلدان يواجهان ظروفا صعبة مما ادى الى اهمال هذه الصداقة نوعا ما" مضيفا في هذا الصدد "واجبنا اليوم يكمن في بعث هذه الصداقة بين البلدين و تعزيز (الأواصر) عن طريق علاقات سياسية و اقتصادية، وكذا علاقات بين المتعاملين للبلدين ". وأشار بالوغ في هذا الاطار الى أن السياسة الخارجية للبلدين " ترتكز على نفس المبادئ الأساسية". وأردف مؤكدا " بالنسبة لنا الأمن و السيادة الوطنية أمران مهمان للغاية مثل العلاقات المبنية على المساواة بين الشركاء. فمن الطبيعي تماما أن نرغب في بناء علاقاتنا الثنائية على أساس نفس المبادئ". وصرح كسابا بالوغ قائلا "تبادلنا وجهات النظر حول التحولات الحاصلة في مجتمعينا (الجزائري و المجري) ولاحظنا وجود أشياء متوازية. نحن نتفق على أنه سيكون من المفيد القيام بمبادلات أكثر وأوسع وكذا التعلم من خبرات الطرفين". كما أشار المسؤول المجري قائلا "لقد أطلعنا الوزير حول حاضر و تحديات و كذا مستقبل منطقة أوروبا الوسطى". ومن جهته قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي بعد استقباله للوزير المجري، إنه من المنتظر التوقيع على 5 اتفاقيات وبروتوكلات تعاون بين الجزائر والمجر خلال هذه الدورة،مشيرا إلى أن جدول الأعمال سيتعرض إلى 12 قطاع .

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