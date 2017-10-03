الإقتصادي
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03/10/2017 11:32:00

الحكومة تشجع الاستثمار في مجال المحروقات لاسيما المحروقات الصخرية


أكد الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الأحد  بأرزيو (وهران) بأن الحكومة تشجع الاستثمار في مجال المحروقات لا سيما  المحروقات الصخرية لأنه "لدينا قدرات في هذا المجال". وأوضح الوزير الأول في كلمة عقب متابعته لعرض حول مجمع سوناطراك بمصفاة النفط  لأرزيو أن "الحكومة تشجع الاستثمار في مجال المحروقات لا سيما المحروقات  الصخرية لأنه لدينا قدرات في هذا المجال. ونطمئن بأن الشركة (سوناطراك) قادرة  على أن تشرح أن ذلك ليس بمثابة فتح الباب أمام جهنم وليس بالمغامرة بل بالعكس  فان ذلك سيضمن الاستمرار في ترقية المداخيل الوطنية في مجال الطاقة". وأشار أويحيى إلى أن "القدرات الموجودة لدى سوناطراك تبعث على التفاؤل  وهي رسالة أمل للجزائريين لا سيما في هذا الظرف الذي يتميز بالضائقة المالية  جراء تذبذب أسعار النفط في العالم". "إن النفط سيبقى المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني وسترافق الحكومة سوناطراك  لتنشيط مشاريعها" كما قال الوزير الأول. وصرح أحمد أويحيى "هنيئا بما تقوم به الشركة التي عرفت مصاعب في السنوات  الأخيرة وأقول لكم أن رئيس الجمهورية وكذا الحكومة لهما كامل الثقة فيكم وحان  الوقت أن تستغل سوناطراك قدراتها في خدمة الشركة والبلاد".

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الحكومة تشجع الاستثمار في مجال المحروقات لاسيما المحروقات الصخرية

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