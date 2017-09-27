

الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة تتهم الإمارات برشوة منظمات غير حكومية كشف تقرير خاص للهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة عن تقديم الإمارات رشى لمنظمات غير حكومية، وتقويض عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأوضحت



محمد بن مرادي: نحو توسيع قائمة المواد الخاضعة لرخص الاستيراد كشف وزير التجارة محمد بن مرادي يوم الاثنين بالجزائر أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بملف رخص الاستيراد تعمل على توسيع قائمة المواد الخاضعة لرخص الاستيراد



مساهل يتحادث في نيويورك مع الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة المكلف بمكافحة الإرهاب تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بنيويورك مع الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف على هامش الدورة ال72 للجمعية العامة



دعم لمواصلة مسار المصالحة الوطنية ودعوة للتكفل بالشؤون الاجتماعي ركز أعضاء مجلس الأمة بالجزائر العاصمة خلال مناقشتهم مخطط عمل الحكومة عن دعمهم لمواصلة مسار المصالحة الوطنية و مكافحة الإرهاب والجريمة بكل أشكالها و ضرورة



تثمين الخطاب الواقعي المتضمن في مخطط عمل الحكومة ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة، يوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة ،الخطاب الواقعي الذي تضمن مخطط عمل الحكومة، مشددين في نفس الوقت على ضرورة "تجنيد" كافة



فوج من "الأكاديمية العسكرية لشرشال" يزور البرلمــــــــــــــــان قام فوج من الأكاديمية العسكرية لشرشال، أمس، بزيارة إعلامية إلى مقر المجلس الشعبي الوطني وكان الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني في استقبالهم لدى وصولهم، رفقة



70 % من المترشحين للمحليات بدون مستوى تعليمي · 52 % ذوي مستوى أساسي و 13 بالمائة ابتدائي كشف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، بلغة الأرقام عن عدد



ملوكة:صندوق التقاعد يُواجه أزمة مالية اعترف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد ،سليمان ملوكة، بالاضطرابات المالية التي يمر بها صندوق التقاعد، موضحا أنه هناك 6 ملايين مساهم ويوجد 3 ملايين من



مناصرة ينتقد خطابات التخويف والتهويل..ويؤكد: "..أنا غير معني بالكلام حول تراجع سقف المعارضة" انتقد رئيس حركة مجتمع السلم،عبد المجيد مناصرة، أمس، خطابات التهويل والتخويف التي قال إن الوزير الأول ،أحمد أويحيى، انتهجها أمام أعضاء مجلس الأمة، موضحا أن التخويف وصل إلى حد مقاعد "السيناتورات" من خلال الحديث عن عدم دفع رواتبهم، وقال إن الإدارة رفضت ملفات الحركة بسبب أخطاء بسيطة ما يفسح المجال أمام أحزاب السلطة.