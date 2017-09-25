حول تجديد اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب: تأجيل المناقشات إلى شهر نوفمبر القادم





أشار وزير الطاقة مصطفى قيطوني بفيينا إلى أن المناقشات المتعلقة بتجديد اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب القاضي بخفض إنتاج البترول الممتد إلى ما بعد مارس 2018 قد أجلت إلى شهر نوفمبر. و صرح قيطوني عقب اختتام أشغال الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب أن "الأمور بخير لأن البلدان احترمت الحصص بنسبة 116%.و عليه لم نتطرق إلى إمكانية تجديد الاتفاق بعد مارس 2018 و اجلنا مناقشة هذه المسألة لشهر نوفمبر المقبل". و ذكر الوزير انه ستتم مناقشة الاقتراحات في شهر نوفمبر المقبل حسب تطور سوق البترول. و أكد قيطوني في هذا السياق "الأمر يعتمد على تغيرات السوق إذ لا يمكننا أن نتكهن الآن و لكن في شهر نوفمبر ستتخذ القرارات". و جدد الوزير التزام الجزائر باحترام الحصة المحددة في إطار الاتفاق و كذا "تقريب وجهات نظر البلدان المنتجة حينما يكون هناك اختلاف بغية الوصول إلى الحلول". و سينعقد اجتماع اللجنة المشتركة في 29 نوفمبر بفيينا عشية الاجتماع العادي ال173 لوزراء الدول الأعضاء في الأوبيب. و كانت اللجنة قد عبرت ي خلال الاجتماع الخامس المنعقد يوم الجمعة بالعاصمة النمساوية فيينا عن "ارتياحها" لنسبة التجاوب التي بلغت 116%. و للتذكير فإن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب أنشئت عقب الاجتماع الوزاري ال171 لمنظمة الأوبيب في نوفمبر 2016 و إعلان التعاون خلال الاجتماع الوزاري المشترك للدول الأعضاء و غير الأعضاء المنعقد في ديسمبر 2016. و كانت 11 دولة منتجة للبترول قد تعاونت مع 13 دولة عضو في الأوبيب في اجتماع ديسمبر من أجل خفض الإنتاج ب 8ر1 مليون برميل يوميا. و تسهر اللجنة على تحقيق الأهداف عن طريق تنفيذ الالتزامات بخصوص إنتاج البترول في الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب.

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