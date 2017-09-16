الإقتصادي
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16/09/2017 11:48:00

دورة تكوينية حول النظام الجديد لجميع المعطيات لصالح إطارات القطاع


  سيقوم المدير العام للصيد البحري و تربية المائيات، السيد طه حموش يوم الأحد المقبل بالإطلاق الرسمي لأول دورة تكوينية حول تطبيق نظام الإحصائيات الجديد للصيد و تربية المائيات الذي يعتمد على جمع العينات، حسبما جاء في بيان لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.  و ستخص هذه المبادرة التي تندرج في اطار برنامج التنويع الاقتصادي الذي يموله الاتحاد الأوروبي و المسمى "ديفيكو 2" في أول مرحلة أربع ولايات نموذجية و هي: بومرداس في منطقة الوسط و وهران في منطقة الغرب و عنابة في منطقة الشرق و سطيف كولاية داخلية بالنسبة للاحصائيات المتعلقة بتربية المائيات و الصيد الأسماك في المياه الداخلية.  ستنظم دورة التكوين على شكل ورشتين تهدفان إلى تعزيز قدرات الاطارات المكلفة بجمع المعطيات و استعمال برنامج متابعة الاحصائيات و هذا من خلال تعويدهم على العتاد و البرامج التي اقتنتها المديرية العامة مؤخرا. و يذكر البيان أن الهدف الرئيس من نظام الاحصائيات الجديد هو "تزويد صناع القرار على مستوى القطاع بعناصر موضوعية تمكنهم من اتخاذ قرارات صائبة و آنية". 

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