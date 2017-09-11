بن مرادي: أولويات الحكومة رفع حصة الصادرات خارج المحروقات





استقبل وزير التجارة السيد محمد بن مرادي اليوم الإثنين 11 سبتمبر2017 بمقروزارة التجارة السيد باسكال فيرارا سفير دولة ايطاليا بالجزائر، وناقش الطرفان العديد من القضايا الاقتصادية ذات البعد المحلي والإقليمي والدولي اللذين يجمعان البلدين .

وأكد السيد الوزير في حديثه على الرهانات الاقتصادية التي ترفعها الجزائر للرقي بالاقتصاد الوطني وتطويره دون الإخلال باتفاقات الشراكة مع دولة إيطاليا التي هي عضو في دول الإتحاد الأوربي أو غيره من الشركاء منوها بالعلاقات المتينة التي تربط الجزائر مع الدول الأوريبة وحجم التبادلات خاصة دولة إيطاليا التي تحتل مرتبة الزبون رقم واحد بالنسبة للجزائر ، داعيا الشريك الإيطالي لضرورة مواصلة الشراكة والإستثمار في ظل المناخ الإستثماري الذي توفره الجزائر مقدما العديد من نماذج الشراكة الناجحة ، مذكرا بأن أولويات الحكومة هي التنمية والترقية الاقتصادية ورفع حصة الصادرات خارج المحروقات .

أما السفير فقد تناول العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين مؤكدا ان بلده ستحافظ على مكانتها التجارية لدى الجزائر واستعدادها لشراكة حقيقية في اتجاه السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الجزائر مبديا استعداده لإيجاد قاعدة شراكة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساسي التكوين ونقل التكنولوجيا في عدة ميادين ، كما ابرز السيد السفير على أن أولى خطوة في هذا الإتجاه قد تمت بتأسيس نادي الأعمال الإيطالي الذي سيكون همزة وصل بين المستثمرين الإيطاليين ونظرائهم الجزائريين .

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