غرق سفينة تجارية قبالة السواحل العمانية
أعلنت السلطات العمانية عن غرق سفينة تجارية تحمل علم تنزانيا قبالة السواحل العمانية إثر تسرب مياه البحر إلى بدن مقدمة السفينة. وقالت وزارة النقل والاتصالات العمانية في بيان اليومي أوردته وكالة الأنباء العمانية "إن حادث غرق السفينة وقع على بعد نحو 6 أميال بحرية شمال شرقي منطقة رأس اللكب التابعة لولاية /الجازر/ في محافظة /الوسطى/ وسط البلاد وكانت متوجهة إلى جمهورية أرتيريا إثر تسرب مياه البحر إلى بدن مقدمة السفينة".. نافية الأخبار المتداولة بأن السفينة الغارقة هي سفينة نفط كويتية. وذكر البيان أن السفينة كانت محملة ببضائع عامة مكونة من رمل وقضبان حديد وعلى متنها 20 بحارا تم إنقاذهم جميعا عن طريق أحد الصيادين بالمنطقة.
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