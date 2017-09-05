

كمال داود يشيد بالحياة والكتابة في روايته "زبور أو المزامير" أشاد الكاتب و الصحفي كمال داود في رواته الثالثة الأخيرة "زبور أو المزامير" والتي صدرت مؤخرا في طبعات "برزاخ" بالأسبوع الماضي في فرنسا وتونسي بالدور



«واشنطن بوست»: حملة قمع المعارضة في مصر زادت بعد زيارة ترامب للمنطقة كتب مراسل صحيفة «واشنطن بوست» في القاهرة سودارسان راغفان عن زيادة حالات القتل من دون محاكمة في مصر، يقول: إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب



غرق سفينة تجارية قبالة السواحل العمانية أعلنت السلطات العمانية عن غرق سفينة تجارية تحمل علم تنزانيا قبالة السواحل العمانية إثر تسرب مياه البحر إلى بدن مقدمة السفينة. وقالت وزارة النقل والاتصالات العمانية



مسؤول بصندوق النقد: قطر تقاوم الحصار بفاعلية قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن حكومة قطر عملت بطريقة فعالة لحماية الاقتصاد في مواجهة العقوبات التي تفرضها عليها دول عربية أخرى. وقال محمد القرشي في



محمد حالي: المحتل المغربي يرفض تسوية النزاع في الصحراء الغربية طمعا في ثرواتها وخيراتها الكبيرة أكد الناشط الحقوقي الصحراوي محمد حالي أن النزاع في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب جوهره اقتصادي لا يجب إخفاؤه ولا إهماله، موضحا بأن المحتل



بدوي يدعو إلى التجند بقوة لإنجاح الموعد الانتخابي دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، إلى "التجند بقوة" لإنجاح الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم التي اعتبرها "موعدا هاما



مساهل يؤكد تقديم طلب لتعيين عبد القادر مسدوة سفيرا جديدا للجزائر بفرنسا أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، يوم الاثنين، أنه تم تقديم طلب لتعيين عبد القادر مسدوة سفيرا جديدا للجزائر بفرنسا، وهو المنصب الذي بقي



بوحجة يفتح النــــــــار على المشككين في مؤسسات الدولة فتح رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجةّ، أمس، النـــــــار على الجهات التي قال إنها تسعى للتشكيك في مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها، وقال إنها تسعى لإضعاف



بن صالح: "خطاباتكم مستهلكة وغير دقيقة.." ردَّ رئيس مجلس الأمة،عبد القادر بن صالح، أمس، على بعض الجهات وصفها بـ "الأصوات النشاز" – لم يذكرها- والتي قال إنها راحت في خطاباتها تطالب