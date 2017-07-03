الإقتصادي
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03/07/2017 13:06:00

معاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 15 مليار دج خلال رمضان


كشفت مصالح المراقبة لوزارة التجارة في تدخلاتها خلال شهر رمضان عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة يقدر ب 959ر14 مليار دينار  جزائري, حسبما أعلن عنه يوم الأحد في حصيلة إجمالية صادرة عن ذات المصالح  تخص الفترة الممتدة من 27 مايو إلى 25 يونيو 2017. وبلغ العدد الإجمالي للتدخلات المنجزة خلال الشهر الفضيل 231.500 تدخل حسب ما  جاء في بيان لذات المصالح. ونجم عن هذه التدخلات تسجيل   51.062 مخالفة وتحرير 49.467 محضر وحجز ما  قيمته 1,719 مليار دينار جزائري من المنتجات, واقتراح غلق  2.320 محل, واقتطاع   2.132 عينة. وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية أسفرت جهود مصالح الرقابة عن 118.337  تدخل نتج عنه معاينة  31.293 مخالفة وتحرير  30.075 محضر متابعة قضائية. وحجزت مصالح المراقبة سلع بقيمة  1,618 مليار دينار جزائري مع اقتراح الغلق  الإداري ل 1763 محل تجاري, نتيجة لمخالفات تتعلق أساسا بعدم الفوترة (4.320 /  80ر13 في المائة) عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات( 16.667 /26ر53 في المائة)ومعارضة الرقابة (1.821 مخالفة/81ر5 لمائة) . بالإضافة إلى ذلك, ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري(1.505  مخالفة/80ر4 في المائة)  وعدم تعديل القيد في السجل التجاري (696 مخالفة/ 16ر2  في المائة) إضافة إلى ممارسة أسعار غير شرعية  (678 مخالفة/ 16ر2 في المائة). أما بخصوص مجال مراقبة النوعية وقمع الغش, فقد سجلت نفس المصالح 113.163  تدخل  نتج عنه معاينة 19.769 مخالفة و تحرير 19.392 محضر متابعة قضائية مع  اقتراح الغلق الإداري ل  557 محل تجاري. كما سمحت هذه التدخلات بحجز كمية تقدر ب  322,01  طن من السلع غير  مطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك  بقيمة مالية تقدر ب 100,46 مليون دينار  جزائري. وسلمت كمية تقدر ب  51,38  طن من هذه السلع والصالحة للاستهلاك بقيمة مالية  تقدر ب 14,02 مليون دينار جزائري إلى المراكز ذات المنفعة العامة. وتتعلق المخالفات المسجلة في هذا الإطار أساسا بانعدام النظافة والنظافة  الصحية بمجموع  7.727 مخالفة (32ر39 في المائة), و2.791 مخالفة تخص عدم احترام  درجة حرارة الحفظ بنسبة20ر14 في المائة, و2.976 مخالفة ناجمة عن حيازة وبيع  مواد غير صالحة للاستهلاك بنسبة 14ر15 في المائة. كما حررت هيئة المراقبة عدة مخالفات تتعلق بانعدام الرقابة الذاتية وعدم  مطابقة الوسم وحيازة وبيع منتوج غير مطابق بلغت  1752 (91ر8 في المائة)و1026  (22ر5 في المائة) و992 (05ر5 في المائة)مخالفة على التوالي. وأكدت مصالح الرقابة  لوزارة التجارة على وجود تحسن ملحوظ في كل  المؤشرات الرئيسية للرقابة خلال رمضان الماضي(2017) مقارنة بما تم تسجيله في  حصيلة رمضان 2016.

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