الإقتصادي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
29/04/2017 11:18:00

عبد السلام بوشوارب: تصدير سيارات رونو المنتجة بوهران متوقع


اعتبر وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب  يوم الخميس بوهران بأن تصدير جزء من سيارات العلامة الفرنسية رونو المنتجة  بمصنع وادي تليلات يبقى "متوقع". وأبرز الوزير في تصريح للصحافة على هامش لقاء حول اتفاقية المناولة أن تصدير  سيارات رونو المنتجة بوهران "متوقع". "نحن مدعوون الى الإنتاج للسوق الوطنية  ولكننا نراهن أيضا على تخصيص جزء من هذا الإنتاج للتصدير. وهذا هو هدفنا" كما  أوضح بوشوارب. كما أشاد الوزير بتقدم نسبة الإدماج في هذا المصنع للسيارات الواقع جنوب  عاصمة غرب البلاد مما سيسمح بتجسيد أفاق تنميته بما فيها التصدير المرتقب  برمجته بعدما تبلغ طاقة الإنتاج 100ألف سيارة أو أكثر كما أشير إليه. وستبلغ نسبة الإدماج بهذا المصنع للسيارات المنجز في إطار الشراكة الجزائرية  الفرنسية ما بين 42 و 46 بالمائة في أفاق عام 2019 حسب الوزير الذي أكد على  أهمية تنمية نسيج المناولة لتجاوز الأهداف المتوخاة في هذا المجال. ومن جهة أخرى أشار بوشوراب إلى أن الحكومة تواصل تشجيع هذه الشعبة من  الصناعة الميكانيكية بتكييف التنظيم مع الديناميكية الحالية التي يعرفها  القطاع. وفي هذا الصدد تهدف الجزائر إلى طاقة إنتاجية تتراوح ما بين 400 ألف و 500  آلف سيارة سنويا في أفاق 2022 حسب الوزير الذي أشار أيضا إلى أهمية الملفات  التي أطلقت والتي توجد قيد النضج والتجسيد. وقد تميز اللقاء حول اتفاقية المناولة المنتظم من طرف وزارة الصناعة والمناجم  ورونو/الجزائر بحضور أزيد من 200 ممون في مجال السيارات نصفهم قدموا من أوروبا  وأسيا وكوريا واليابان وغيرها.

إطلاق مقبل للمرحلة الثانية لاستثمار رونو-الجزائر

 سيعرف مصنع رونو الجزائر المتواجد بمنطقة وادي  تليلات (جنوب وهران) عما قريب إطلاق المرحلة الثانية للاستثمار المجسد في إطار  الشراكة بين الجزائر والمنتج الفرنسي للسيارات حسبما أعلن يوم الخميس بوهران  مدير العمليات للمجمع المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. "سنطلق قريبا المرحلة الثانية للاستثمار لرونو بالجزائر" كما صرح برنارد  كومبيي خلال لقاء اتفاقية المناولة الذي ضم ممونين للتجهيزات من الوطن  والخارج. وأوضح نفس المسئول بأن المصنع سيعرف تحولا كبيرا لا سيما مع إدماج فرع  الصفائح والطلاء مضيفا بأن هذه العملية ستسمح للمصنع بشغل فضاء أهم ودعمه  بإمكانيات أكثر نجاعة. وستنعكس هذه الجهود بالإيجاب على نوعية السيارات المصنعة حسب نفس المصدر. ويعتزم مجمع رونو مرافقة الجزائر في إرادتها لكي تصبح قاطرة صناعة السيارات  في القارة الإفريقية حسبما أضاف كامبيي معربا عن التزامه لاستفادة  الشراكة مع الجزائر من الديناميكية القوية لتحالف رونو-نيسان. وتم من جهة أخرى عرض أمام المشاركين النموذج الثالث للسيارات الذي سينتج  ابتداء من أكتوبر القادم على مستوى مصنع وادي تليلات والمتمثل في رونو كليو 4  من الطراز الرفيع. ومنذ إطلاقه في نهاية سنة 2014 أنتج مصنع رونو-الجزائر أزيد من 80 ألف سيارة. وفي سنة 2015 ارتفع معدل الإنتاج من 25 ألف إلى 42 ألف سيارة سنويا في حين  يراهن المصنع على بلوغ 60 ألف سيارة مع أواخر عام 2017.

عدد القراءات 62 مرة | قراءات اليوم 6 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

لفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني في زيارة إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم

 تتواصل زيارات العمل والتفتيش التي يقوم بها الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى النواحي العسكرية وقيادات القوات، وذلك
image

إلى أسرانا البواسل / آمال عواد رضوان

أَحُـــلُــــمِــــي مُــــعَــــوَّقٌ!/ آمال عوّاد رضوان  منذُ احْتِطَابِ وَقْتِيَ الرَّؤُومِ لَمْ يُنعِشْ صِلْصَالَ كَأْسِي اخْضِرَارُ حُنْجُرَتِكِ! وَهَا مُرُوجُ تَمُّوزَ .. هَاجَتْ أَثْدَاؤُهَا عَلى امْتِدَادِ مَجْهُولٍ .. أَرْضَعْــتِـنِـيهِ! *** فِي رُؤى مَرَابِطِي .. تَفَشَّى سَيِّدُ
image

ارهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم الإرهابي المبحوث عنه المسمى "س. سيدي علي"، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار الناحية
image

بدوي يدعو إلى مشاركة مكثفة لمواجهة التهديدات التي تواجه البلاد

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية  نور  الدين بدوي  يوم السبت بالجزائر العاصمة المواطنين إلى مشاركة "مكثفة  وفاعلة" في الانتخابات التشريعية ل4 مايو المقبل لمواجهة الأخطار
image

الجالية الجزائرية بالمغرب تؤدي واجبها الانتخابي

فتحت القنصلیة العامة للجزائر بالدار البیضاء ، صباح امس السبت ، مكاتب الاقتراع أمام الجالية الجزائرية المقيمة هناك والمقدرة في حدود 3162 جزائري مسجل على
image

رسالة الرئيس بوتفليقة إلى الأمة عشية الانتخابات التشريعية

وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت رسالة إلى الأمة عشية الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم الخميس المقبل، وهذا نصها :    بسم الله
image

العثور على بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف بمنطقة العريمة شمال ولاية قسنطينة

إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة العريمة شمال ولاية قسنطينة الناحية العسكرية الخامسة، عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 29 أفريل 2017، على بندقية (01) نصف آلية من نوع سيمونوف
image

الفريق أحمد قائد صالح في زيارة إلى قيادة القوات البحرية

يواصل الفريق أحمد قائد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي زيارات العمل والتفتيش إلى قيادات القوات، حيث قام صباح اليوم 29 أفريل 2017 بزيارة إلى
image

ملك الأردن «يدافع بالعمق» على حدود سوريا: ما الذي تعنيه هذه «العبارة»؟

ما الذي تعنيه بصورة محددة عبارة» ندافع بعمق» التي استعملها العاهل الأردني الملك عبد لله الثاني أمس الأول وللمرة الثانية فقط خلال إستقباله أركان الإعلام
image

عبد السلام بوشوارب: تصدير سيارات رونو المنتجة بوهران متوقع

اعتبر وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب  يوم الخميس بوهران بأن تصدير جزء من سيارات العلامة الفرنسية رونو المنتجة  بمصنع وادي تليلات يبقى "متوقع". وأبرز الوزير
قيم هذا المقال
0