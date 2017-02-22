الإقتصادي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
22/02/2017 11:40:00

طــلعي : تسيير شركة الخــطـوط الجـويـة الجــزائـريـة يجــب أن يـكــون "شفـافـا"


قال وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي بالجزائر العاصمة إن تسيير شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي واجهت عدة مشاكل تنظيمية يجب أن يكون "شفافا" مؤكدا أن الشركة ليست على ما يرام "من الناحية المالية" . وقال الوزير خلال تنصيب المدير العام بالنيابة للشركة بخوش علاش إن "المدير العام الجديد بالنيابة يجب أن يجعل إدارة الجوية الجزائرية شفافة, كل شيء سيكون واضحا ليس فقط الحسابات, لتعود هذه المؤسسة التاريخية إلى مسارها ونموها".  وحسب طلعي، فإن الجوية الجزائرية ليس لديها مشاكل خارجية, ولا إشكاليات في السوق أو في بيئتها وهذا "هو الأساس لشركة طيران". لكن -يلاحظ الوزير- تواجه الشركة عدة مشاكل تنظيمية :" هناك إطارات ذوي مستوى جيد داخل هذه المؤسسة  وطيارين وتقنيون جيدون وميكانيكيون, لكن على مستوى التسيير لا يوجد فريق". وفي هذا الإطار اعتبر طلعي أن "المدير العام، مهما كان، لا يمكنه أن يسير شركة تضم 10 آلاف عامل وأسطولا بحوالي 50 طائرة إذا لم يكن هناك فريق حوله". "ما هو ايجابي في هذا التعيين, يكمن في أن علاش الذي لديه حوالي  40 سنة خبرة هو ابن الشركة ويعرف مشاكلها، إذن سيكون من السهل الحصول على نتائج جيدة وبسرعة" يتابع الوزير. وبالنسبة للجانب المالي، قال الوزير إن وضعية الشركة غير مواتية :"إنها مؤسسة شركة ذات أسهم وهذا يعني أنه ينبغي عليها وضع حصيلة وبالنظر إلى هذه الحصيلة أقول أن الخطوط الجوية الجزائرية تواجه متاعب" . وأكد أن المؤسسة هي "على مشارف تسجيل خسائر مالية وستخسر الأموال إذا  لم نقم بمجهودات خاصة مع مدقق الحسابات من اجل القيام بتحويل الحسابات ونظام للتقييم" ، مضيفا أنه عندما تبدأ شركة في تضييع رأس مالها, فهذه تعتبر "إشارات سلبية". وأضاف قائلا: "لا أتكلم فقط عن رقم الأعمال الذي يناهز 80 مليار دينار ولكن إذا نظرنا إلى مستوى الأعباء فتقدر ب 80 مليار دينار" كما أشار طلعي إلى أن الشركة خصصت استثمارات معتبرة لتجدد أسطولها إلا انه باستطاعتها تسديد ديونها. واعتبر انه "يجب على الخطوط الجوية الجزائرية أن تكتفي ذاتيا ولا تعتمد على الخزينة العمومية التي لا تستطيع أن تجلب لها شيئا". وركز في هذا الخصوص على المعايير الدولية فيما يخص الجودة والسلامة والمكافأة لتحسين الخدمة العمومية ورفع الحصة السوقية للشركة. "يجب رفع حصصنا في السوق بتحسين الخدمات كما ينبغي"، يشير الوزير مضيفا  أنه يجب تحسين صورة الخطوط الجوية الجزائرية لأننا اليوم تعرضنا لهجوم من جميع الجهات وواجهنا العديد من الانتقادات". ومن جهته، تعهد علاش ألا يدخر أي جهد  لرفع الشركة إلى المستوى الذي يجب أن تكون فيه ولتتمكن من تأدية مهمتها المزدوجة: الخدمة العمومية ومهمتها الاقتصادية.  وأشار الرئيس المدير العام السابق للخطوط الجوية الجزائرية, محمد عبدو بودربالة-الذي حضر حفل التنصيب- إلى أن تم وضع الشركة "على السكة" وان نتائج مخطط العصرنة ستاتي تدريجيا.  وللتذكير تم تعيين بخوش علاش  الخميس الفارط في ختام دورة استثنائية للجمعية العامة للخطوط الجوية الجزائرية كرئيس مدير عام بالنيابة لهذه للشركة خلفا لبودربالة الذي استدعي إلى مهام أخرى.

 

عدد القراءات 13 مرة | قراءات اليوم 13 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

25 من 25 إلى 31 جويلية القادم: فتح باب الترشح لمهرجان وهران الدولي العاشر للفيلم العربي

أعلنت محافظة مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي عن فتح باب الترشح للدورة العاشرة من 25 -31 جويلية 2017 في فئات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام
image

الرئاسة المصرية تعترف بـ«لقاء العقبة» وقيادي معارض: فضيحة سياسية

أقرت مصر، ما تداوله أحد التقارير الصحافية بشأن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس
image

طــلعي : تسيير شركة الخــطـوط الجـويـة الجــزائـريـة يجــب أن يـكــون "شفـافـا"

قال وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي بالجزائر العاصمة إن تسيير شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي واجهت عدة مشاكل تنظيمية يجب أن يكون "شفافا" مؤكدا
image

بوشوارب يدعو ألمانيا إلى المزيد من الاستثمارات في الجزائر

دعا وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب يوم الثلاثاء بالجزائر -خلال الاجتماع السادس للجنة المختلطة الجزائرية-الألمانية- إلى المزيد من الاستثمارات الألمانية المنتجة في الجزائر
image

سلال يستقبل نائب الوزير الألماني لدى الوزير الفيدرالي المكلف بالاقتصاد والطاقة

استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء نائب الوزير الألماني لدى الوزير الفيدرالي المكلف بالاقتصاد و الطاقة أوي كارل بيكماير الذي يزور الجزائر في
image

سلطاني: "الأحزاب السياسية تعاني أزمة خطــــــــــــاب"

أكد الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم،أبو جرة سلطاني، أمس، أن الأحزاب السياسية في الجزائر تعاني أزمة خطاب، موضحا أن الأخيرة- الأزمة- موجودة على ثلاثة مستويات
image

تدمير 11 مخبأ للإرهابيين بكل من جيجل وسكيكدة

 دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جيجل وسكيكدة،  يوم آمس، إحدى عشر (11) مخبأ للإرهابيين وستة (06) ألغام وثلاثة (03) مدافع تقليدية الصنع. وفي إطار
image

بعد لقاء جمعه بعبد القادر مساهل: كوبلر يحيي الجزائر على دورها لتحقيق تقدم في حل الأزمة بليبيا

أشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر بدور الجزائر وجهودها من أجل تحقيق تقدم على مسار التسوية للازمة في ليبيا من خلال اعتمادها سياسة الحوار
image

"الأمم المتحدة أنصفت الجزائر..وتقاريرنا تكشف العيوب"

·      تأخر نشر تقرير المجلس يعود إلى تجديد أعضائه أكد نائب رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي مصطفى مقيدش أن التقرير المقبل للمجلس حول الراهن الاقتصادي والاجتماعي
image

"نجاح قمة دول جوار ليبيا مرهون بتصور موحد لحل الأزمة"

·      ميزاب: الوحدة الترابية خط أحمر..   أكد المشاركون في برنامج "زوايا الأحداث" أن نجاح القمة الثلاثية "الجزائر-تونس-مصر" المرتقبة بالجزائر ترتبط بوجود تصور ليبي موحد للجلوس على
قيم هذا المقال
0