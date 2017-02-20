بداية من مارس: 30 متعـاملا جزائريا في زيارة إلى أمريكا لتطوير علاقات الشراكة الاقتصادية





سيجري حوالي 30 رئيس مؤسسة جزائري في مارس 2017 جولة تدوم 8 أيام إلى الولايات المتحدة بهدف تطوير علاقات شراكة واستثمار مع رجال أعمال أمريكيين حسبما علم لدى منظمي المهمة. وينظم التظاهرة من 4 إلى 11 مارس 2017 مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي بالتنسيق مع سفاراتي البلدين ومنتدى رؤساء المؤسسات. وأوضح إسماعيل شيخون رئيس المجلس أن المهمة التي ستخص مجالي الزراعة والبناء ستتم على مرحلتين في كل من كاليفورنيا ونيفادا. وأوضح أن خيار هذين القطاعين جاء بالنظر إلى مقتضيات السوق المحلية وتوجيهات الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية. وفي كاليفورنيا يعتزم مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي تنظيم لقاءات مع رؤساء المؤسسات الأمريكية وزيارات إلى مواقع تربية الأبقار وزراعة الأشجار وزراعة الحبوب ووحدات تحويل الحليب. أما في نيفادا فسيشارك المتعاملون الجزائريون في أحد أكبر صالونات البناء في العالم "كونيكسبو".كما سيحضر الوفد الجزائر خلال إقامته في نيفادا ندوة اليوم الجزائري المزمع انعقادها يوم 10 مارس بمركز المعارض للتعريف بفرص الأعمال المتوفرة في الجزائر في مجال البناء حسبما أوضحه شيخون. وسيمكن هذا اللقاء من تعميق النقاشات بين رجال أعمال البلدين حول شراكات في مجال البناء.

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