منظمة الأوبيب تؤكد: السوق النفطية تتجه نحو الاستقرار بعد اتفاق الجزائر





أكدت وزيرة العلاقات الخارجية الفنزويلية ديلسي إلوينا رودريغيز غوميز بالجزائر العاصمة أن السوق النفطية تتجه نحو الاستقرار بعد الاتفاق الذي وقعته البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيب) بالجزائر العاصمة. و صرحت المسؤولة الفنزويلية عقب المحادثات التي جمعتها بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة بحضور وزيري الطاقة للبلدين قائلة "نلاحظ أن السوق النفطية تتجه نحو الاستقرار و هذا بطبيعة الحال له علاقة بالاتفاق التاريخي لمنظمة الاوبيب بالجزائر العاصمة". و استرسلت قائلة "لقد قمنا بعمل جبار خلال سنتين و كل هذا عكسه اتفاق الجزائر العاصمة و كذا اتفاق فيينا"، مضيفة أنها أرادت بمناسبة هذا اللقاء "تأكيد الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بالجزائر العاصمة". و أكدت الوزيرة الفنزويلية أنها قامت مع الطرف الجزائري "بتقييم ما بقي القيام به"، مشيرة إلى أن "البلدان المنتجة للنفط ستواصل التنسيق فيما بينها للتوصل إلى استقرار نهائي للسوق النفطية". و وصفت لقاءها مع لعمامرة و بوطرفة وزير الطاقة "بالمثمر جدا"، مؤكدة أن هذا اللقاء يتوج سلسلة من اللقاءات التي أجريت مع مسؤولي مختلف البلدان المنتجة للنفط (روسيا و العراق و إيران و الكويت و عمان و السعودية و قطر). و قالت المسؤولة الفنزويلية "نحن جد سعداء كون الجزائر العاصمة هي آخر محطة في جولتنا لان هناك روابط أخوة جد قوية بين الجزائر و فنزويلا". و في تطرقها إلى العلاقات جنوب-جنوب، قالت أن انه لا زالت هناك "أمور يجب القيام بها للتصدي للقوى المهيمنة"، داعية إلى العمل اليد في اليد من اجل عالم متعدد الأقطاب و متضامن".

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