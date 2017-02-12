إنشاء مؤسسة جزائرية-سعودية لإنتاج أدوية أمراض العيون بالجزائر





تم بالجزائر التوقيع على اتفاقية شراكة بين مجمع صيدلاني جزائري و شركة سعودية لإنشاء مؤسسة مشتركة لإنتاج أدوية أمراض العيون بالجزائر. و يتعلق الأمر بالمخبر الجزائري لإنتاج الأدوية "هوب فارما" و المؤسسة الصناعية السعودية "جمجوم فارما" اللذين سينشآن بقسنطينة وحدة صناعية بقدرة 250 مليون قارورة لمحلول غسل العيون سنويا. و تتطلب هذه المؤسسة المختلطة المنشأة طبقا لقاعدة 51/49 المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر استثمار يقدر ب 50 مليون دولار في مرحلة أولى ثم 80 مليون دولار أخرى. و تم إمضاء الاتفاقية من طرف الرئيس المدير العام ل "هوب فارما" توفيق بلحاج مصطفى و ممثل "جمجوم فارما" محمود يوسف جمجوم بحضور وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف و كذا سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر سامي بن عبد الله صالح. و سيتم في إطار هذا المشروع إنتاج 15 نوعا من محلول غسل العيون ل "جمجوم فارما" والتي يتم إستيرادها حاليا حسبما صرح به بلحاج مصطفى مضيفا أن الوحدة ستنتج في مرحلة ثانية منتوجات صيدلانية اخرى. و يدخل هذا المشروع حسبه في إطار سياسة الحكومة الرامية لخفض وارادات الأدوية و تعزيز الصناعة الصيدلانية الوطنية مضيفا ان هذا المشروع بلغت نسبة إنجازه 30 بالمائة حاليا على أن يتم إستلامه في السداسي الاول من 2018. من جهته أكد الوزير على أن هذه الوحدة ستسمح بتخفيض فاتورة الواردات كما ستفتح أبواب التصدير خصوصا للبلدان العربية مضيفا ان الصناعة الصيدلانية الوطنية تضمن حاليا 61 بالمائة من إحتياجات السوق المحلي. من جهة اخرى قال الرئيس المدير العام ل "هوب فارما" أن الوحدة الإنتاجية الجديدة ستخلق 250 منصب عمل مباشر و حوالي 1.000 منصب عمل غير مباشر. للذكر تم إنشاء مجمع "هوب فارما" منذ 12 سنة و لديه أربع مؤسسات تنشط في مختلف ميادين الصناعة الصيدلانية على غرار صناعة الأدوية الجنيسة و التوزيع بفضل اربع وحدات إنتاج مستقلة في إنتظار إستلام ثلاث وحدات اخرى هي في طور الانجاز حاليا بقسنطينة. من جهتها تعتبر المؤسسة السعودية التي تتخذ من مدينة جدة مقرا لها و المتواجدة بثلاثين بلدا من اهم مؤسسات الصناعة الصيدلانية بالشرق الاوسط.

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