حسب الجمارك الجزائرية: واردات مواد البناء تراجعت بأكثر من 18 بالمائة في 2016





بلغت واردات مواد البناء من إسمنت و حديد و البناء و خشب و مواد خزفية 1ر2 مليار دولار في 2016 مقابل 57ر2 مليار دولار في 2015 (-1ر18بالمائة) حسبما علم لدى الجمارك. فمن يناير إلى ديسمبر 2016 عرفت قيمة واردات مختلف أنواع الإسمنت و الحديد الصلب والخشب ارتفاعا باستثناء مواد الخزف. كما انخفضت كذلك الكميات المستوردة لتبلغ 8ر9 مليون طن مقابل 11ر11 مليون طن (-11,74 بالمائة) باستثناء الخشب و مواد الخزف التي عرفت كميات وارداتهما ارتفاعا حسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك. و حسب أصناف المواد بلغت واردات الإسمنت (بورتلاند و الالوميني والاسمنت المائي) 306,1 مليون دولار مقابل 474,3 مليون دولار (-35,45بالمائة) مع تراجع معتبر في فاتورة واردات أسمنت بورتلاند غير الأبيض ب 48,65 بالمائة. وتراجعت الكميات المستوردة من الإسمنت لتبلغ 8ر4 مليون طن مقابل 6ر6 مليون طن (-27,41 بالمائة). يذكر أن استيراد اسمنت بورتلاند يخضع لنظام الرخص منذ 1 يناير 2016 حيث تم تحديد حصص الاستيراد ب 75ر2 مليون طن طوال السنة. أما واردات الحديد و الصلب (حديد البناء) فقد تراجعت إلى 17ر1 مليار دولار مقابل 4ر1 مليار دولار (-16,23 بالمائة). و انخفضت الكميات المستوردة أيضا لتبلغ 71ر2 مليون طن مقابل 03ر3 مليون طن (-10,4 بالمائة). و بخصوص الخشب الموجه للبناء و مشتقاته فقد انخفضت فاتورة وارداته الى7ر 562 مليون دولار مقابل 08ر642 (-12,35 بالمائة). في المقابل ارتفعت الكميات المستوردة بشكل محسوس إلى 24ر2 مليون طن مقابل42ر1 مليون طن (+57,54 بالمائة). كما ارتفعت فاتورة المواد الخزفية (الآجر و المربعات الخزفية و المواد المشابهة) إلى 04ر59 مليون دولار مقابل 55ر48 مليون دولار (+21,6 بالمائة). و زادت أيضا الكميات المستوردة لتصل إلى 52.621 طن 49.544 (+6,21 بالمائة). ويرجع انخفاض فاتورة استيراد مواد البناء في 2016 لتقلص الكميات المستوردة لبعض المواد وكذا لانخفاض الأسعار العالمية لمواد أخرى وأيضا لإدخال نظام رخص الاستيراد المطبقة على اسمنت نوعية بورتلاند الرمادي وحديد البناء. فقد بلغ سعر استيراد الاسمنت 64 دولار للطن خلال العشرة أشهر الأولى لسنة2016 مقابل 73 دولار للطن خلال الفترة ذاتها من 2015 (-3ر12 بالمائة). كما انتقل سعر الخشب خلال العشرة أشهر الأولى ل 2016 إلى 206 دولار للطن مقابل 431 دولار للطن (-52 بالمائة). وقد تم إخضاع استيراد حديد البناء إلى حصة كمية خلال العام الفارط حددت بـ 2.6 مليون طن. وقد تراجع سعر الحديد إلى 440 دولار للطن خلال العشرة أشهر الأولى لـ 2016 مقابل 478 دولار للطن (-8 بالمائة).

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