

الولايات المتحدة تدافع عن غارة في اليمن قتل فيها مدنيون قال البيت الأبيض إن الغارة التي شنتها طائرات أمريكية في اليمن على أهداف لتنظيم القاعدة وأودت بحياة مدنيين كانت "محكمة التخطيط". وقتل 23 مدنيا بينهم عشرة



تأهل منتخب الكاميرون إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية الغابون 2017 تأهل منتخب الكاميرون إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية الغابون 2017 بعد فوزه على غانا 2-0، الخميس 2 فبراير، لتضرب الأسود غير المروضة موعدا مع المنتخب



المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية من 8 الى 22 فبراير القادم ستتميز المراجعة الاسثنائية للقوائم الانتخابية التي ستجري من 8 الى 22 فبراير الجاري تحسبا لتشريعيات ال4 مايو 2017 هذه السنة بادخال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال. و تأتي



(حجز06 قناطير من الكيف المعالج في إطار مكافحة الإرهاب، وبناءً على الاستغلال الجيد للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لإيليزي، يوم أول فيفري 2017، إثر كمين تم نصبه



الهجوم على مسجد كيبيك الكندي يثير عاصفة من التنديد الدولي أعلنت السلطات الكندية أن عدد المصابين جراء الهجوم المسلح على مسجد تابع للمركز الثقافي الإسلامي في مقاطعة كيبيك، بلغ 19 شخصاً بينهم خمسة حالتهم حرجة. وقال



أصحاب السيارات المرقمة سنة 2015 مطالبون بإجراء المراقبة التقنية في 2017 ذكرت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات يوم الأحد في بيان لها مالكي السيارات المرقمة سنة 2015 بإجبارية عرض مركباتهم على الرقابة التقنية بدءا من يناير



ألفا كوندي يشيد بالرئيس بوتفليقة و التزامه لصالح القضايا الإفريقية أشاد الرئيس الغيني و الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ألفا كوندي يوم الثلاثاء بأديس أبابا برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و التزامه " الثابت" لصالح القضايا



شرقي: إعادة انتخابي كمفوض للسلم والأمن اعتراف بدور الجزائر الرائد في قضايا السلم والأمن أكد مفوض الإتحاد الإفريقي للسلم و الأمن، إسماعيل شرقي، يوم الثلاثاء بأديس أبابا أن إعادة إنتخابه في هذا المنصب هو اعتراف بدور الجزائر "الرائد" في



عبد القادر مساهل: إعادة انتخاب إسماعيل شرقي اعتراف بجهود الجزائر أكد وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أن إعادة انتخاب إسماعيل شرقي لعهدة ثانية كمفوض الاتحاد الإفريقي للسلم