الإقتصادي
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01/02/2017 11:42:00

أصحاب السيارات المرقمة سنة 2015 مطالبون بإجراء المراقبة التقنية في 2017


ذكرت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات يوم الأحد في بيان لها مالكي السيارات المرقمة سنة 2015 بإجبارية عرض مركباتهم على الرقابة التقنية بدءا من يناير 2017 على مستوى الوكالات المعتمدة. و تتم هذه المراقبة التقنية الدورية و الإجبارية للسيارات حسب تاريخ ترقيمها الظاهر على البطاقة الرمادية. فعلى سبيل المثال, السيارات المرقمة في يناير 2015 تراقب في يناير 2017 و السيارات المرقمة في فبراير 2015 ترقب في فبراير 2017 و هكذا. و حسب المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات, فمن بين الوكالات التقنية الـ 459 المعتمدة, 343 منها تنشط ميدانيا وتتوفر على 543 خط لمراقبة السيارات من مجموع 802 موزع على كامل ولايات التراب الوطني. و تحذر المؤسسة المخالفين أنهم "معرضون للعقوبات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الساريين".

 

 

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