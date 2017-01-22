الإقتصادي
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22/01/2017 11:10:00

نور الدين بوطرفة: السنوات الـ 20 المقبلة مرحلة حقيقية لتطوير الطاقة


أكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة أن الجزائر عازمة على جعل السنوات الـ20 المقبلة مرحلة لتطوير حقيقي للطاقة المستدامة. و أوضح بوطرفة في حديث للمجموعة البريطانية للخبرة الاقتصادية (مجموعة أكسفورد للأعمال) نشر في تقريره حول الجزائر لسنة 2016 "أننا حددنا أهدافا طموحة و واعدة للطاقات المتجددة و نحن عازمون على جعل السنوات ال20 المقبلة مرحلة لتطوير حقيقي للطاقة المستدامة". كما ذكر الوزير بالبرنامج الوطني للطاقات المتجددة الرامي إلى توفير طاقة تقدر ب47-51 تيراواط ساعي في آفاق 2030 من بينها أكثر من 9 تيراواط ساعي في آفاق 2020. و أضاف أن المرحلة الأولية من هذا البرنامج قد تم الشروع فيها و منذ نهاية 2016 أصبح للجزائر طاقة 343 ميغاواط موزعة على 14 ولاية مشيرا إلى أن 16 مصنعا بطاقة 195 ميغاواط تعمل حاليا و تزود الشبكة بالطاقة المتجددة و أخرى ستنطلق قريبا. و تابع الوزير قائلا أن تلك المصانع الأولى قد سمحت بتحديد الصعوبات والتحديات المحتملة خلال تطوير مشاريع كبرى للطاقات المتجددة. كما أشار إلى أن البرنامج الوطني لتطوير الطاقة المتجددة سيسمح بتطوير واسع للتجهيزات المتجددة مع صناعة وطنية تتضمن جميع عناصر شبكة القيمة المتجددة منها الهندسة و التجهيز والانجاز. و أوضح الوزير في هذا الصدد أننا "نولي أهمية خاصة لتوفير أفضل الشروط لتحقيق الأهداف الخاصة بالإستراتيجية الجديدة لتطوير الطاقات المتجددة". و تابع قوله أن تقييم القطاع الطاقوي الوطني قد اظهر أن الجزائر تتوفر على الكفاءات و القدرات الضرورية و على هذا الأساس فان إستراتيجيتها "تهدف إلى مساعدة المؤسسات المشاركة على التطور من خلال ضمان بيئة ملائمة لتطويرها". كما أكد بوطرفة انه من اجل تسريع تجسيد البرنامج قام القطاع الطاقوي بدعوة المستثمرين لتوفير 4000 ميغاواط بالتكنولوجيا الشمسية من اجل إنشاء تجهيزات إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر متجددة. و قد أوضح بوطرفة أن هذه المناقصة ستسمح للمستثمرين ببناء محطات لإنتاج الطاقة المتجددة بالمواقع المنتقاة مسبقا مما سيسهل الإجراءات للمستثمرين و سيمكن أيضا من رفع وتيرة التنفيذ. كما أضاف يقوم أنه تجري حاليا دراسات حول ربط هذه المواقع بالشبكة الكهربائية من أجل تحديد قدرات المحطات الكهربائية التي يجب بنائها. من جهة أخرى أشار بوطرفة إلى أن هذا النموذج من التنفيذ يتطلب البحث عن شركاء دوليين " أقوياء و مهمين و نزهاء" بغية السماح للجزائر بالاستثمار في انتقال طاقوي حقيقي يرمي إلى تحديد نماذج من الإنتاج و الاستهلاك " النظيف  و المستديم و ذا مردودية". و إضافة إلى آلية عروض المناقصة للمستثمرين الوطنيين و/أو الأجانب من  أجل إقامة شراكات سيتم وضع آلية خاصة بالمزاد تتعلق بكميات من الطاقة المتجددة للمستثمرين الوطنيين. إن الجزائر التي تزخر بإمكانيات هامة من الطاقات المتجددة الشمسية و الهوائية و غيرها فضلت تطوير هذا القطاع بغية الحفاظ على الموارد الاحفورية و تنويع فروع إنتاج الكهرباء و المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

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