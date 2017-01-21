وزارة التجارة، تؤكد: ارتفاع شبه عام في أسعار التجزئة للمواد الغذائية في ديسمبر 2016





ارتفعت أسعار التجزئة لغالبية المواد الغذائية بشكل محسوس خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2015 في الوقت الذي يظل فيه التفاوت في الأسعار بين مختلف مناطق البلاد هاما حسبما علم لدى وزارة التجارة. ووفقا لبيانات الوزارة فقد سجلت مواد البقالة ارتفاعا في معدلات أسعار الاستهلاك في ديسمبر بنسبة 9ر8% بالنسبة لغبرة حليب الاطفال و 8% للعجائن الغذائية و8ر9% للطماطم المصبرة و7ر6% للقهوة و3ر6% للدقيق الموضب و 1ر6% للشاي و 7ر5% للأرز و5ر3% للسكر الابيض و 1% للزيوت الغذائية و 3ر0% للسميد العادي. بالمقابل تم تسجيل انخفاض طفيف في سعر غبرة الحليب للكبار (-3ر0 %). وفيما يخص البقول الجافة تم تسجيل ارتفاع كبير في اسعار الحمص (63%) بينما سجلت أسعار العدس ارتفاع ب3ر5% واللوبيا ب6ر6%. وبالنسبة للخضروات الطازجة فباستثناء البصل الجاف الذي عرف انخفاضا حادا ب37% تم تسجيل ارتفاع في الاسعار على غرار الثوم المستورد (+2ر30%) والطماطم الطازجة (+5ر18 %) و البطاطا (+2%) و الثوم الجاف المحلي (+2ر1%). وبالنسبة للحوم انخفض معدل الاسعار الاستهلاكية باستثناء لحوم البقر المجمدة والتي سجلت زيادة ب8ر2 %. أما اللحوم المحلية فقد تراجع متوسط الاسعار بالنسبة للحوم البقر (-5ر1%) وكذا سعر الدجاج منزوع الاحشاء (-2ر4 %). أما البيض فقد ارتفع متوسط الاسعار بشكل ملحوظ بنسبة 4ر36% في ديسمبر 2016 مقارنة بنفس الشهر من 2015.

تباينات هامة في الأسعار بين مناطق البلاد

من جهة اخرى لوحظ تفاوت محسوس في اسعار المواد الغذائية بين مختلف مناطق الوطن. وترجع هذه الاختلافات اساسا الى العادات الغذائية حسب المناطق وعلاقتها ببعض المواد اضافة الى تكاليف النقل بالنسبة للولايات النائية و التخصصات الفلاحية بالنسبة للخضر والفواكه و كذا اللحوم. و بلغ متوسط سعر البطاطا في ديسمبر 44 دج/كغ في منطقة البليدة مقابل 57 دج/كغ في ورقلة (بفارق 13 دج/كغ) فيما بلغ سعر الثوم المحلي 459 دج/كغ بأسواق بشار مقابل 634 دج/كغ بالجزائر العاصمة ( بفارق 175 دج/كغ). ونفس الامر بالنسبة للفاصولياء الخضراء والتي بلغ سعرها 126 دج/كغ بمنطقة البليدة مقابل 190 دج/كغ في وهران (فارق 64 دج/كغ) فيما بلغ سعر الجزر 54 دج/كغ بسطيف وسعيدة مقابل 78 دج/كغ بورقلة (بفارق 20 دج) أما سعر البصل فبلغ 40 دج/كغ بسعيدة مقابل 54 دج/كغ بورقلة (بفارق 14 دج/كغ). و بلغ سعر التفاح المحلي 156 دج/كغ بالبليدة مقابل 290 دج/كغ بوهران (بفارق 130 دج/كغ). أما سعر التمور فبلغ 331 دج/كغ بورقلة مقابل 544 دج/كغ (فارق 213 دج/كغ) بسطيف. و فيما يخص مواد البقالة فقد بلغ سعر حليب الغبرة الخاص بالاطفال 407 دج بوهران و 490 بسطيف (فارق 80 دج). نفس التوجه عرفه سعر الدقيق الموضب حيث بلغ بوهران 42 دج/كغ مقابل 59 دج/كغ بعنابة (بفارق 17دج/كغ). و بلغ سعر الأرز 87 دج/كغ بالجزائر مقابل 101 دج/كغ بعنابة (بفارق 14دج/كغ). وقدر سعر الطماطم المركزة ب 160 دج بوهران مقابل 216 دج بورقلة (بفارق 56 دج). اما الشاي المطلوب بكثرة بجنوب البلاد فبلغ سعره في شهر ديسمبر 414 دج/كغ بوهران مقابل 901 دج/كغ بورقلة (بفارق 490 دج). أما اللحوم فيلاحظ أن أسعارها كانت أقل في منطقة باتنة حيث بيع الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف المحلي ب 1.236 دج/كغ مقابل 1.443 دج/كغ بالجزائر (بفارق 207 دج) أما لحم البقر المحلي فبلغ 874 دج/كغ بباتنة مقابل 1.238 دج/كغ بوهران (بفارق 364 دج/كغ). أما سعر الدجاج فبلغ 301 دج/كغ بباتنة مقابل 385 دج/كغ ببشار (بفارق 84 دج/كغ).

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