حاجي بابا عمي: مكافحة التحويل اللامشروع للعملة الصعبة يتحسن تدريجيا





كشف وزير المالية حاجي بابا عمي يوم الأحد عن وجود تقدم معتبر في مجال مكافحة المستوردين غير الشرعيين و التحويل اللامشروع للعملة الصعبة. و في رده عن أسئلة الصحافيين على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت لمناقشة نص قانون الجمارك أوضح بابا عمي انه بالرغم من هذا التقدم فان "الأمر يتطلب الكثير من الوقت لوضع حد لهذه الظاهرة التي ترهق الاقتصاد الوطني و ذلك من خلال تعزيز وسائل إدارة الجمارك من اجل ضمان رقابة أكثر صرامة لعمليات الاستيراد". و ذكر في هذا الإطار بالإجراءات التي اتخذتها وزارته من اجل القضاء على هذه الظاهرة و من بينها تكوين فوج عمل سنة 2016 مكلف بمتابعة الوضعية المالية للمستوردين على مستوى بنك الجزائر الذي أصبح يشترط على المستورد تقديم حصيلة وكشف نتائج و تصريحا بالضرائب. كما يتجلى تعزيز قدرات إدارة الجمارك في تمكينها من الاتصال بقواعد معلوماتية أجنبية قصد التعرف على القيمة الحقيقية للسلع المستوردة و مقارنتها مع القيمة المصرح بها. كما تم في نفس السياق تعزيز الرقابة على ملف المستوردين الغشاشين من خلال استعمال الرقم التعريفي الضريبي و الرقم التعريفي الوطني اللذان يسمحان بمراقبة دقيقة للمستوردين و أيضا لمسار السلع المستوردة.

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