الإقتصادي
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17/01/2017 13:33:00

عبد السلام بوشوارب: بلوغ نسبة 50 بالمائة من الإدماج الوطني في ظرف 5 سنوات


أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب يوم الأحد بوهران أن نسبة الإدماج الوطني لقطع الغيار المنتجة محليا الموجهة للمركبات المركبة في الجزائر ستبلع من 40 إلى 50 من المائة في ظرف الـ 5 سنوات القادمة. وقال الوزير في لقاء صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية وهران"انه في الخمس سنوات القادمة سيتم الوصول إلى نسبة من 40 إلى 50 بالمائة من الإدماج في قطع الغيار المصنعة في الجزائر والموجهة لقطاع السيارات". ولدى زيارته لشركة "مارتير الجيريا اوتوموتيف سيتنغ"التي تنشط في المناولة والمتخصصة في صناعة كراسي السيارات لحساب"رونو الجزائر"دعا الوزير مسئولي هذه المؤسسة إلى تحسين نوعية المنتوجات لجعلها تنافسية. وقال في هذا الصدد إن نسبة الإدماج التي سيتم الوصول إليها في السنوات القادمة" قابلة للتجسيد وتكون من خلال تشجيع المناولة في ميدان قطع غيار السيارات". وبخصوص المفاوضات مع شركة صناعة السيارات الفرنسية"بيجو"لانجاز مصنع من هذه العلامة بالجزائر قال الوزير"نحن شريكان وكل شريك يجب عليه القيام بالخطوة الضرورية لنتفاهم. ويجب أن تكون مصالح الطرفين محترمة"وأوضح قائلا"لم اشترط على الإطلاق بصفة أحادية". وفيما يتعلق بالمناولة أعرب بوشوارب عن أمله أن يرى هذه السنة "سنة إنعاش للمناولة مبرزا أن مزايا لم تقدم من قبل مقترحة في إطار قانون المالية لسنة 2017". وقال ذات المسئول بأنه يتم بمصنع بجيجل صناعة الزجاج الأمامي للسيارات من كل الأنواع بجودة جد عالية وذلك في إطار المناولة مضيفا"انه سيتم توجيه كل مشاريع تركيب السيارات بالجزائر نحو هذا المصنع لأنه لديه تصديق ومعايير أوروبية في هذا الجانب". وذكر الوزير أن نسيجا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتطور حول المشاريع الكبرى المهيكلة في البلاد في إطار المناولة و"ذلك بغرض التخفيض من فاتورة الاستيراد وتنويع وتشجيع المنتوج الوطني". وابرز بوشوارب أن هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتم مرافقتها من قبل الحكومة وذلك زيادة على المزايا الممنوحة في إطار قانون المالية وأضاف قائلا"نقوم حاليا بتخصيص فضاءات على مستوى الحظائر الصناعية توجه خصيصا للمناولة". وقد تفقد الوزير خلال زيارته لوهران العديد من المشاريع التابعة لقطاعه على غرار ورشة لانجاز التوسعة الثانية لمركب الحديد والصلب"توسيالي"المتخصص في  انجاز الأنابيب ومشروع انجاز رصيف للمعادن ونقال ألي بميناء بطيوة. كما زار الوحدة الصيدلانية"سوفال"ببلدية حاسي بن يبقى وشركة إنتاج البلاستيك"جوكتال "بالسانية وموقع سيتم انجاز عليه منطقة صناعية بالحامول.

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