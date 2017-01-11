الإقتصادي
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11/01/2017 14:45:00

ارتفاع فاتورة واردات الأدوية خلال الأشهر ال11 الأولى 2016


 ارتفعت فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية بنسبة 5% خلال الأشهر ال11 الأولى لعام 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015 بالرغم من تراجع الكميات المستوردة آفادت به مصالح الجمارك، اذ بلغت قيمة المنتجات الصيدلانية المستوردة 1,84 مليار دولار بين شهري يناير ونوفمبر 2016 مقابل 1,74 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 أي بارتفاع نسبته 5,54 % حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجماركوفي مقابل ذلك عرفت الكميات المستوردة انخفاضا بنسبة 4,10% لتصل إلى 21.557 طن مقابل 24.064 طن في نفس الفترة من 2015، ويظهر تحليل الواردات حسب فئة السلع ارتفاع قيمة فاتورة الأدوية الموجهة للاستخدام البشري إلى 1,73 مليار دولار بزيادة نسبتها 8,4 % بينما انخفضت الكميات المستوردة في هذه الفئة إلى 19.258 طن مقابل 21.962 طن (-12,3% ) .وبخصوص الأدوية الموجهة للاستخدامات البيطرية فقد بلغت فاتورة الواردات 32ر31 مليون دولار مقابل 27,23 مليون دولار (+15,05%) بينما تراجعت الكميات المستوردة إلى 6,606 طن مقابل 6,635 طن (-5,35 %) . أما المواد الصيدلانية (ضمادات لواصق  كواشف...) فقد ارتفعت قيمة وارداتها إلى 73,25 مليون دولار (1.697 طن) مقابل 60,22 مليون دولار (1.466 طن) أي بارتفاع قدره 21,64% من حيث القيمة و 7,15% من حيث الكميةيذكر أنه في ديسمبر 2015 صدر قرار وزاري يتضمن قائمة المنتجات الصيدلانية الموجهة للاستخدام البشري والتجهيزات الطبية المصنعة في الجزائر والممنوع استيرادها وذلك ضمن إجراءات ترشيد عمليات استيراد الأدويةويتعلق الأمر ب357 دواءا من مختلف الأصناف (أقراص  مراهم  محاميل...الخو11 مادة طبية تنتج محليا وممنوعة بالتالي من الاستيراد كالحقن والضمادات والبيكاربوناتوفي 2015 بلغت واردات المنتجات الصيدلانية 1,96 مليار دولار (-22% مقارنة ب2014) بكمية إجمالية قدرها 27 ألف طن (-15,32%).

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