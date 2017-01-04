أوبك: دور أساسي للجزائر في اتفاق إعادة توازن سوق النفط

بعد سنتين من الجهود الجبارة من المشاورات للتوصل لاتفاق بين دول اوبك وبلدان من خارج المنظمة استطاعت الجزائر إنجاح مبادرتها شهر سبتمبر الفارط خلال القمة الاستثنائية للمنظمة و التي تمخض عنها اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 5ر32 و 33 مليون برميل يوميا. و يسمح هذا الخفض بامتصاص الفائض من الإنتاج الذي يعود لارتفاع الإنتاج الأمريكي نتيجة استغلال النفط الصخري و كذا تباطؤ نمو الاقتصاد في أوروبا والصين. و كان الرهان المطروح على اجتماع الجزائر كبيرا : تسوية الخلافات داخل أوبك خصوصا بين السعودية و إيران من أجل التوصل لاتفاق يسمح بدفع الأسعار و منه فتح الباب لبلدان أخرى خارج اوبك للانضمام للمبادرة للتأثير أكثر على السوق. و منه جاء نجاح مبادرة الجزائر التي تم إطلاقها في بداية 2015 أين كانت أسعار النفط في مستويات متدنية. و في إطار هذه المبادرة أوفد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة العديد من أعضاء الحكومة لنقل رسائل لكل من السعودية و سلطنة عمان و أذربيجان و كازاخستان و المكسيك و روسيا و كولومبيا و كذا البلدان الأعضاء في جمعية المنتجين الإفريقيين للنفط و هم نيجيريا و الغابون و الأنغولا و الكونغو و غينيا الاستوائية. كما لعبت الجزائر دورا فاعلا جدا للتوصل إلى تأكيد اتفاق الجزائر التاريخي وهذا خلال الاجتماع الوزاري ال171 لمنظمة اوبك المنظم في 30 نوفمبر 2016 بفيينا. واقترحت الجزائر التي ترأست اللجنة التقنية الرفيعة المستوى التي وضعتها أوبك مع نهاية اجتماع الجزائر تخفيضا في الإنتاج بواقع 1ر1 مليون برميل يوميا من طرف المنظمة و 600.000 برميل يوميا للبلدان غير الأعضاء. و تم تأييد مقترح الجزائر من طرف أوبك خلال اجتماعها بفيينا في نوفمبر الفارط و التي توصلت إلى اتفاق بخفض إنتاجها ب 2ر1 مليون برميل يوميا لتسقيف الإنتاج في حدود 5ر32 مليون برميل يوميا بداية من 1 يناير 2017 لفترة 6 أشهر قابلة للتجديد. و يتعلق الأمر بأكبر تخفيض منذ سنة 2008 التي عرفت خفضا للانتاج تم الاتفاق عليه كذلك بالجزائر. و تفاعل منذ ذلك سوق النفط بصفة إيجابية لأن الأسعار بلغت مستويات عالية مقارنة بأدنى مستوياتها منذ سنة و نصف. وبالنسبة لوزير الطاقة نور الدين بوطرفة فقد استعادت اوبك دورها كضابط لسوق النفط بعد أن فقدته منذ عدة سنوات. و تعزز اتفاق خفض الإنتاج بانضمام 11 بلدا من خارج أوبك منها روسيا حيث التزمت هذه الدول بخفض إنتاجها بداية من يناير الحالي ب 558.000 برميل يوميا ما يقفز بالكميات التي سيتم سحبها من السوق إلى 8ر1 مليون برميل يوميا ما شأنه تسريع إعادة التوازن لسوق النفط العالمي. و مع دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ تتوقع منظمة اوبك تحسنا في الأسعار خلال هذه السنة مع إعادة توازن السوق مع النصف الاول من 2017. وفي تصريح له مؤخرا قال بوطرفة انه متأكد من احترام المنتجين من خارج اوبك لالتزاماتهم بخفض إنتاجهم ب558.000 برميل يوميا اعتبارا من يناير من خلال انضمامهم لعقد تحديد الإنتاج الذي ابرموه مع أعضاء المنظمة.