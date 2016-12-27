يوسف عاشق: على أصحاب النشاطات الحرة تسديد مستحقات "casnos" قبل نهاية 2016





أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الإجراء(casnos)، عاشق يوسف شوقي، أمس الإثنين ،أن الـ 31 ديسمبر 2016 هو آخر أجل لتسديد مستحقات الصندوق بالنسبة للمواطنين الذين يزاولون أعمالا تجارية حرة للتصريح بنشاطاتهم، مشددا على أن الاشتراك سيكون إجباريا خلال السنة القادمة. وأكد يوسف عاشق، خلال نزوله ضيفا على برنامج"ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أنه تم تقديم إجراءات تسهيلية واستثنائية للتجار لتحفيزهم للتصريح بنشاطاتهم الحرة التي يزاولونها لحسابهم الخاص مبرزا أنه من بين التسهيلات المقدمة إعادة هيكلة الصندوق و فتح 136 شباك جديد، بهدف التقرب من المواطنين غير الأجراء وكذا إعفاء التجار من المستحقات الضريبية المتأخرة جراء عدم اشتراكهم في الصندوق. وأضاف ضيف الأولى في السياق ذاته أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بدوره قدم تسهيلات فيما يخص منح التقاعد للتجار. كما أشار إلى أنه من بين التسهيلات المقدمة من طرف الصندوق أن كل مواطن يمارس تجارة حرة يمكنه التقدم إلى الصندوق وتحصيل مستحقاته لسنة 2016. وبالنسبة إلى عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، أوضح عاشق أنه تم تسجيل ما يقارب 3 ملايين مشتركا ومليون و 800 ألف مسجلا، مشددا أن الاشتراك في الصندوق إجباري على كل مواطن يمارس تجارة حرة و أن آخر أجل هو الـ 31 ديسمبر، مؤكدا على أن الشبابيك ستكون مفتوحة على المستوى الوطني طيلة أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت. من جهة أخرى، أكد المسؤول ذاته على أن الاشتراك هو ضمان لمستقبل التاجر وعائلته من خلال حصوله على التقاعد عند بلوغ سن معينة مضيفا أنه عندما تكون نسبة الاشتراك عالية تكون منحة التقاعد جيدة و قد تصل حتى مائة بالمائة.

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