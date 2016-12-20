بوجمعة طلعي: انتهاء دراسات مشروع ميناء الحمدانية الأسبوع المقبل





قام وزير الأشغال العمومية و النقل، بوجمعة طلعي، بزيارة تفقدية يوم الأحد لمخبر الدراسات البحرية بالعاصمة للإطلاع على تقدم الدراسات الخاصة بمشروع الميناء التجاري بالحمدانية (تيبازة). وصرحت الوزارة بأنه " في إطار دراسات المشروع التمهيدي المفصل الممنوح للشركة الجزائرية الكورية (مخبر الدراسات البحرية ومجموعة يوهيل يوشين) قام الوزير بزيارة عمل للمخبر حيث عاين تقدم الدراسات التي ستنتهي يوم 25 ديسمبر 2016". وجاء في ذات المصدر أن طلعي تابع عرضا للدراسات مركزا على الطرق الأنجع لإتمام الأشغال مع الحفاظ على الأهداف التي وضعها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخصوص القدرة على معالجة 6.5 مليون حاوية بسعة عشرين قدم في السنة و 28 مليون طن من البضائع المختلفة. وأوضح البيان أن الوزير حضر بالمناسبة تجريب على مجسم مصغر لحوض في اضطراب بحري مصطنع. وتم في جانفي 2016 التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الشركة الوطنية لخدمات الموانئ و شركتين صينيتين لإنجاز الميناء الجديد يقضي بإنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري مكونة من الشركة الوطنية للخدمات المرفئية و الشركتين الصينيتين (الشركة الوطنية الصينية للبناء CSCEC) و ( الشركة الصينية لهندسة المرافئ CHEC) . وللتذكير، فإن كلفة المشروع الذي من المفترض أن تبدأ أشغاله مطلع السنة القادمة تقدر ب 3.3 مليار دولار في إطار قرض صيني طويل المدى في حين سيدخل الميناء حيز الخدمة تدريجيا.

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