براندت الجزائر يصنع أجهزة تلفزيون تدمج بين التكنولوجيا العالية و الدعم المدرسي





طلقت يوم آمس شركة براندت الجزائر (فرع مجمع سيفيتال) تشكيلتها الجديدة لأجهزة التلفزيون ذات الشاشة المقوسة (اوليد كورفيد) المصنوعة بسطيف وهو منتوج يصنع للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتم الإعلان عن هذا المنتوج المحلي الذي يحتوي على تطبيق "ليكول" للدعم المدرسي خلال حفل نظم في الجزائر العاصمة. إضافة إلى الجودة العالية للصورة مع رؤية متعددة الاتجاهات تمنح هذه الأجهزة بفضل هذا التطبيق دروس الدعم المدرسي مطابقة لبرنامج وزارة التربية بما أنها "مطورة من طرف أحسن الأساتذة و بمتابعة مفتشين أكاديميين" حسب ما صرح به مدير فرع إنتاج أجهزة التلفزيون إسماعيل مهدي خلال عرض. ويكفي تشغيل الجهاز والاتصال بالانترنيت و الدخول مباشرة للتطبيق و مشاهدة الفيديوهات المباشرة الخاصة بالدعم المدرسي والتي خصصت لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي إلى غاية السنة الثالثة متوسطة. و حضرت هذه الحفلة السيدة ماجدة بن علي إحدى مؤسسات الشركة الناشئة "ليكول" حيث أشادت بتجسيد مشروعها الذي يعتبر أرضية للتعلم و التكوين عن بعد. من جهته علق المدير العام لبراندت الجزائر طاهر بن ناجي قائلا "هذا يعد منعرجا هاما بالنسبة لمؤسستنا" معتبرا أن هذه المنتجات الجديدة تسمح للمؤسسة بتحقيق خطوة كبيرة في مخطط التطوير. وبالنسبة للسعر أوضح انه يتوقف على شكل ونوع التلفاز و كشف أن أسعار البيع سيتم الإعلان عنها خلال معرض الإنتاج الوطني الذي سينطلق الأربعاء القادم.

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