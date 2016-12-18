الإقتصادي
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18/12/2016 11:40:00

وسط إشارات قوية على التزام المنتجين بخفض الإنتاج: النفط يرتفع بـ 1 دولار للبرميل


ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مقتربة من مستوى مرتفع جديد هو الأعلى في 17 شهرا في الوقت الذي أظهر فيه المنتجون مؤشرات قوية على الامتثال لاتفاق"أوبك" لتخفيض الإنتاج. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار أو ما يعادل اثنين بالمئة إلى 55.09 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 سنتا أو ما يعادل 1.8 بالمئة إلى 51.81 دولار للبرميل. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير في أول اتفاق من نوعه منذ 2008. وتعتزم روسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في أوبك خفض الإنتاج بما يصل إلى نصف تلك الكمية. ودعم الاتفاقان اللذان تم التوصل إليهما خلال الأسبوعين الأخيرين في فيينا التوقعات في السوق بأن تخمة المعروض التي امتدت لعامين ستنتهي قريبا وأن الأسعار ستظل قرب المستويات المرتفعة المسجلة من قبل في جويلية 2015. وقال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك يوم الجمعة إن جميع شركات إنتاج النفط في بلاده بما في ذلك أكبرها"روسنفت"وافقت على خفض الإنتاج. وأخطر منتجون آخرون من بينهم الكويت والسعودية عملاءهم بأنهم سيخفضون الإنتاج اعتبارا من يناير المقبل. وقاد احتمال خفض الإنتاج بنك جولدمان ساكس الأمريكي إلى رفع توقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 57.5 دولار للبرميل من 55 دولارا في توقعه السابق وذلك للربع الثاني من 2017. وفيما يخص خام برنت يتوقع بنك جولدمان ساكس أن تضل الأسعار في نطاق بين 55 و60 دولارا للبرميل بعد النصف الأول من 2017.

 

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