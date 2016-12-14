مصالح الجمارك الجزائرية تكشف: انخفاض فاتورة استيراد الحبوب و ارتفاع كمياتها





انخفضت فاتورة استيراد الحبوب (قمح ذرة وشعير) بنسبة 18 بالمائة رغم ارتفاع الكميات المستوردة خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2016 حسب مصالح الجمارك. و تراجعت فاتورة استيراد الحبوب إلى 31ر2 مليار دولار في الفترة الممتدة بين جانفي و أكتوبر 2016 مقابل 85ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2015 ما يعني انخفاض بنسبة 62ر18 بالمائة. وسجل في المقابل ارتفاع طفيف فيما يخص كميات الاستيراد حيث وصلت إلى 28ر11 مليون طن مقابل 20ر11 مليون طن (+7ر0 بالمائة) حسب ما أوضحه المركز الوطني الإعلام الآلي و الإحصاء التابع للجمارك. و الحبوب التي عرفت ارتفاعا في الكميات المستوردة هي القمح الصلب و الشعير على عكس القمح اللين و الذرة. حسب أصناف الحبوب انخفضت فاتورة استيراد القمح (لين و صلب) إلى 51ر1 مليار دولار مقابل 97ر1 مليار دولار (-2ر23 بالمائة) مع ارتفاع الكميات المستوردة لـ 93ر6 مليون طن مقابل 92ر6 (+11ر0 بالمائة). و فيما يخص القمح الصلب انخفضت الفاتورة إلى 23ر489 مليون دولار مقابل 32ر590 مليون دولار (-12ر17 بالمائة) مع ارتفاع الكميات المستوردة إلى 6ر1 مليون طن مقابل 27ر1 مليون طن (+2ر25 بالمائة). قدرت قيمة استيراد الذرة بـ 08ر665 مليون دولار مقابل 27ر722مليون دولار (-92ر7 بالمائة) مع كمية مستوردة تقدر بـ 57ر3 مليون طن مقابل 60ر3مليون طن (-8ر0 بالمائة). و بالنسبة للشعير استوردت الجزائر بقيمة 54ر135 مليون دولار مقابل26ر150 مليون دولار (-8ر9 بالمائة) مع كمية تقدر 767.734 طن مقابل 667.819 طن (+96ر14 بالمائة). و يرجع انخفاض فاتورة استيراد الحبوب رغم الارتفاع الإجمالي للكميات المستوردة إلى تراجع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية. و الملاحظ أن خلال الثمانية الأشهر الأولى لهذه السنة انخفض السعر المتوسط لاستيراد الجزائر للقمح الصلب إلى 311 دولار للطن مقابل 461 دولار للطن خلال نفس الفترة لسنة 2015 أي ما يعني في تراجع بنسبة 32 بالمائة. بالنسبة للقمح اللين انخفض السعر المتوسط للاستيراد إلى 192 دولار للطن مقابل 251 دولار للطن ما يعني انه تراجع بأكثر من 23 بالمائة بين الفترتين للتي تم مقارنتهما. نفس الاتجاه بالنسبة للذرى الذي بلغ سعره المتوسط للاستيراد من طرف الجزائر185 دولار للطن مقابل 202 دولار للطن بتراجع قدره 8 بالمائة. و في آخر تقرير للفاو قام بتحيين توقعا ته التي تتوقع أن الاحتياطات العالمية للحبوب ستصل إلى مستوى قياسي الى غاية نهاية الحملات الفلاحية لسنة 2017. هذه الهيئة الأممية تنتظر ارتفاع مخزونات الحبوب لتصل إلى 670 مليون طن إي ارتفاع بنسبة 4ر1 بالمائة مقارنة للموسم الماضي.

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