عبد القادر عجة: "منتوج المحجرة موجه للمشاريع القطاعية و الوطنية"





أوضح مدير وحدة " إينوف بطحة" ببرج بونعامة ولاية تيسمسيلت عبد القادر عجة أن المحجرة تنتج حوالي 10 ملايين طن سنويا من مختلف أنواع الحصى و الحجارة الخاصة و هي تنتج 50 بالمائة من إنتاج الولاية. و أضاف مدير وحدة " إينوف بطحة" ببرج بونعامة ولاية تيسمسيلت من المؤسسات الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية و المواد النافعة عبد القادر عجة ، خلال استضافته في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى ، أن المنتوج موجه خاصة للمشاريع القطاعية و الوطنية ، و تشغل المحجرة 100 عامل بصفة دائمة ، و هناك عدد كبير من العمال اليوميين، و قدرة استيعابها يقدر بنصف مليون طن حاليا و ممكن أن تصل إلى 800 ألف طن سنويا، و الآلات المستعملة جد متطورة. وأكد ضيف الأولى أن شركة " إينوف بطحة " شاركت في الطريق السيار حيث وفرت في ظرف قياسي 100 ألف طن من الحجارة بمواصفات عالمية نتيجة لتكونها من 10 وحدات موزعة على المستوى الوطني، و وحدة البطحة رممت بعض المقاطع من الطريق السيار بمسافة 50 كلم ، واستعملت نوعية الحصى التي تتميز بخصائص كيميائية و فيزيائية دقيقة ، و كذا شاركت في ميناء شرشال و تمويل مشروع السكة الحديدية في إطار تنمية الهضاب العليا. و أشار عبد القادر عجة إلى أن الجزائر بحاجة إلى الكثير من المحاجر من أجل إنتاج الحجارة و الحصى لتعزيز الاقتصاد الوطني لذا وجب التركيز على النوعية ، و الشركة تفكر في التوسعة و إنشاء فروع جديدة من أجل إنتاج مواد أخرى كمادة الجير الواسعة الاستعمال في ولاية تيسمسيلت للتقليل من استيرادها.

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