نور الدين بوطرفة: إطلاق مشروع للطاقات المتجددة بسعة 4 آلاف ميغاواط في 2017
كشف وزير الطاقة نور الدين بوطرفة على هامش منتدى الاستثمار والأعمال الإفريقي الذي تتواصل أشغاله لليوم الثاني بالجزائر عن إطلاق مشروع للطاقات المتجددة بسعة 4 آلاف ميغاواط في غضون 2017. وقال بوطرفة في السياق ذاته إنه و"في بداية 2017 سنطلق مناقصة للمستثمرين لإنشاء مشروع بقدرة 4 آلاف ميغاواط للطاقات المتجددة". وأبرز وزير الطاقة أهمية دراسة إشكالية تمويل التجهيزات الطاقوية في إفريقيا خاصة الطاقات المتجددة وأيضا التركيز على البرامج المسطرة من طرف الدول وباقي الأطراف الأخرى. كما أوضح بوطرفة أن الجزائر تساهم في تسخير إمكانيات إفريقيا الطاقوية خدمة للتطور الاقتصادي والاجتماعي من خلال التكوين الذي يفتحه المعهد الجزائري للبترول للأفارقة وكذا وجود سوناطراك في عدد من الدول الإفريقية .
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